4 idee speciali (e divertenti) per chi non smette di fare sport nemmeno in vacanza

Gallery shopping a cura di Valentina Bottoni.

C’è chi l’ha già definita la tendenza travelling del momento. Sono le cosiddette vacanze “esperienziali”, quelle per chi proprio non trova pace e dopo due giorni spalmato al sole in spiaggia tra mare, sabbia e puro relax, si è già annoiato. Giammai vorremmo che accadesse ancora.

Se fate parte di questa specie protetta del “non posso fermarmi mai, neanche in vacanza”, ci sono sempre più location, competizioni e tour operator adatti a voi. Sportivi con una vena di follia che mettete sempre alla prova il corpo a la mente, ma che avete anche voglia di divertirvi, ecco a voi qualche spunto.

Quattro idee viaggio, ma anche per short week end, per coniugare allenamento e location da sogno. Si può iniziare già ad aprile con un appuntamento per tutti gli appassionati di running, (professionisti e non).

1- Imparare a nuotare come una sirenetta. Solo per mermaid addicted.

Dove. La più famosa è la scuola di Manila, fondata nelle Filippine nel 2012: alla “Philippine Mermaid Swimming Academy” si impara a nuotare con la coda al posto delle gambe. Tra gli ultimi corsi

(e anche più vicini), c’è il FreeDive sulle coste della Cornovaglia: un’esperienza davvero speciale con corsi di apnea super professionali.

Quando. Sempre, basta iscriversi online e verificare la disponibilità dei corsi.

Cosa mettere in valigia. Prodotti per proteggere i capelli dall’acqua e mascara waterproof.

2- Correre tra i fenicotteri. Una maratona in Sardegna con vista mare e pink flamingos.

Dove. A Chia Laguna, in provincia di Cagliari, c’è la mezza maratona più seguita della Sardegna. Se siete già allenati Potete scegliere tra la 21 km, quella più tosta, ma anche fare la 10 km e 5 km, per godervi una piacevole esperienza sportiva all’aria aperta con avvistamenti di fenicotteri che popolano l’oasi naturale di Chia. Fermatevi ogni tanto per fare delle foto, ne varrà davvero la pena.

Quando. Il 30 aprile. Per un cambio e doccia immediati dopo l’arrivo, vi conviene prenotare subito una stanza al resort Chia e godervi il lungo ponte del primo maggio.

Cosa mettere in valigia. Scarpette, completini da corsa, il costume per tuffarvi nelle acque limpide dell’isola e la macchina fotografica per i selfie con i flamingos. È un’Instagram opportunity imperdibile.

3. Tuffarsi da altezze adrenaliniche. Tuffi in caduta libera che sfidano la gravità. Only the brave.

Dove. Al Red Bull Cliff Diving: una competizione spettacolare in cui gli atleti si tuffano a corpo libero da una piattaforma a 27 metri di altezza per gli uomini e a 20 metri per le donne. Per il terzo anno consecutivo, Polignano a Mare si riconferma la tappa italiana.

Quando. Si parte a giugno in Irlanda ma si va avanti fino ad ottobre: sei tappe nelle location più affascinanti del mondo. Quella di Polignano, nella punta di diamante incastonata tra le scogliere della Puglia, è la seconda metà di luglio.

Cosa mettere in valigia. Costumi tecnici, flip flop e crema solare. Anche a fine giugno i raggi UV colpiscono silenziosissimi.

4. Fare running da brilli. Correre tra paesaggi vulcanici, mangiare da Dio e degustare vino.

Dove. Nella bellissima isola di Lanzarote, nello specifico nell’area di protetta (nonché regione vinicola importantissima) di La Geria, c’è la Wine Run: unisce degustazione e mezza maratona. Ve la potete prendere mooooolto ma molto comoda. Addentrarvi tra le vigne, godervi esibizioni di musica folk e un bel week end alle Canarie.

Quando. 17-18 giugno.

Cosa mettere in valigia. Scarpe e completino da corsa, protezione solare, costume, cappello con tesa, integratori vitaminici e un baule di pastiglie per l’hangover.