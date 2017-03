Quanto bene conosci i tormentoni italiani degli anni Novanta?

C’era il grunge capitanato dai Nirvana. C’era il britpop degli Oasis and Co.. C’era la disco dance firmata Gigi (D’Ag) D’Agostino. Ma c’era anche la musica made in Italy, che, complice il Festivalbar e il Deejay Time di Albertino, Fargetta, Prezioso e Molella, ha prodotto un tormentone perfetto via l’altro. Nel nostro viaggio nei Nineties non poteva certo mancare.

Abbiamo alzato il volume al massimo e abbiamo preparato una playlist democratica tutta da cantare. Scommettiamo che riconoscerai ognuno dei 30 brani (in rigoroso ordine cronologico) già dalle note iniziali? Forse, ti scenderà anche una lacrima, ripensando al primo bacio al sapore di sale con il sottofondo degli 883. Forse, ti verrà una voglia irrefrenabile di Karaoke. Forse, cercherai immediatamente su iTunes i Lunapop e Raf. Del resto, sono gli effetti collaterali della febbre da ’90.

1- Attenti al lupo, Lucio Dalla, 1990

2- Piccola stella senza cielo, Ligabue, 1990

3- Sotto questo sole, Francesco Baccini e i Ladri di Biciclette, 1990

4- Un’estate italiana, Edoardo Bennato e Gianna Nannini, 1990

5- Quattro amici al bar, Gino Paoli, 1991

6- Hanno ucciso l’uomo ragno, 883, 1992

7- Mare mare, Luca Carboni, 1992

8- Voglio una donna, Roberto Vecchioni, 1992

9- Banane e lampone, Gianni Morandi, 1993

10- Il battito animale, Raf, 1993

11- La solitudine, Laura Pausini, 1993

12- Nord sud ovest est, 883, 1993

13- Maria Maria, Articolo 31, 1994

14- Nessun dolore, Giorgia, 1994

15- Se tu non torni, Miguel Bosé, 1994

16- T’appartengo, Ambra, 1994

17- Bum Bum, Irene Grandi, 1995

18- L’ombelico del mondo, Jovanotti, 1995

19- Per colpa di chi, Zucchero, 1995

20- Più bella cosa, Eros Ramazzotti, 1996

21- Tranqi Fanki, Articolo 31, 1996

22- Che male c’è, Pino Daniele, 1997

23- Laura non c’è, Nek, 1997

24- Primavera, Marina Rei, 1997

25- Io no, Vasco, 1998

26- Le ragazze, Luca Carboni, 1998

27- Solo una volta o tutta la vita, Alex Britt, 1998

28- Mi piaci, Alex Britti, 1999

29- Troppo bella, Davide De Marinis, 1999

30- 50 Special, Lunapop, 1999



Credito foto del quiz: Getty Images.