Quanto ne sai della beauty degli anni Novanta?

A questo punto faccio outing. A metà della strada che, a suon di quiz, ripercorre i Novanta e a un passo dai festeggiamenti per il 25esimo anniversario di Glamour, lo confesso: la sottoscritta ha attraversato quel decennio sperimentando frangette bombate alla Brenda Walsh, permanenti riccissime e iperselvagge, una quantità di mini chignon che nemmeno Björk, il taglio “alla Rachel” senza essere Rachel… Anche in materia di make-up ho commesso scivoloni che ciao proprio: dalla matita per il contorno delle labbra molto più scura del necessario (ispirazione Janet Jackson, per capirci) agli ombretti iridescenti dalle sfumature perlate e cangianti, fino ai glitter ovunque, ça va sans dire.

Sì, ho esagerato. Mi sono lasciata prendere la mano.

Ma chi non l’ha fatto?

Poi, alla fine, sto ammettendo le mie colpe. È già qualcosa. O no?

E va bene.

Che cosa inventarmi, per poter scontare qui i peccati di bellezza (anzi, di bruttezza) inanellati nell’arco dei Nineties?

Pubblicare una mia foto di allora? Suvvia, non ho mica commesso il beauty-crimine peggiore, ovvero abbinare sopracciglia tatuate finissime al trucco multicolor su colorito da Oompa Loompa, come piaceva tanto a Christina Aguilera.

Mettere insieme una gallery del worst of? Banale, dai! Basta googlare “raccolti a fontanella” o “colpi di sole a strisce” perché abbia inizio una vera horror story.

Ecco, ci sono. Ho l’idea giusta.

Vi invito al compleanno più elettrizzante, amarcord e misterioso che si sia mai organizzato. Quello di Glamour, of course.

Cominciate a segnare in agenda: 18 e 19 marzo, Spazio Bergognone, via Bergognone 26, Milano, ingresso libero dalle 10 alle 20. Il resto dei dettagli vi aspetta sul sito www.glamour.it/partner/25anni.