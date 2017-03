Ma tu sai tutto, proprio tutto, sui Nirvana?

Hanno inventato il Grunge, inteso come movimento e come musica, insieme a un altro pugno di artisti di Seattle. Hanno segnato il passo della storia del rock. La band di Kurt Cobain, bello come il più maledetto degli angeli biondi e con gli occhi bistrati di disperazione, ha fatto saltare il banco con una canzone: Smell like Teen Spirit, e un album: Nevermind.

La parabola è stata intensa, anzi bruciante, anzi drammatica,. Ma oggi, quando senti pronunciare la parola Nirvana, non pensi più a un esotico paradiso, ma a Kurt e compagni.

Questa è la classifica (nostra) dei pezzi da mettere in una compilation ideale:

1- Smell Like Teen Spirit

2- Lithium

3- The Man Who Sold the World

4- Heart Shaped Box

5- Come As You Are

6- In Bloom

7- Polly

8- Serve the Servants

9- Dumb

10- Rape Me

Vuoi saperne di più? Guarda un dvd. Il più bello, quello che raccoglie il concerto acustico Unplugged per Mtv. Cercalo su YouTube e prova a capire come sarebbe stato Kurt Cobain, che appariva così fragile protetto dalla sua chitarra, a 50 anni: li avrebbe compiuti a febbraio.

Proprio non ci riesci, vero?

