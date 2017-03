Weekend sfiziosi firmati Instagram

META N°1

ROMA CON GLI OCCHI DI UNA PARIGINA

La tua guida è @parisianinrome

Alias Laëtitia Chaillou. Nel 2011, ha un coup de foudre per la città della Dolce Vita. Lascia la Francia e si trasferisce nella nostra capitale. Da qui oggi posta scorci fascinosi, chicche di food e di shopping, che ai turisti possono sfuggire.

Il programma

Camminare e lasciare che le cose accadano nei giardini di piazza Vittorio e in quelli del Quirinale. Perdersi nel quartiere ebraico. Pranzare da Colbert, il bistrot di Villa Medici con vista mozzafiato dalla collina del Pincio, oppure al Lanificio Cucina (@Lanificio), osteria post-industriale con il menù del talentuoso Gabriele Ciocca, dal quale partire per andare in avanscoperta di un pezzo della nuova periferia. Per finire: qualche acquisto vintage e di design da Avel (@avelmonti), nel quartiere Monti.

In valigia

Un tubino nero per cenare con stile a Casa Coppelle (@casacoppelle), a pochi passi dal Pantheon: cucina romana doc contaminata da echi francesi (il foie gras al Porto rosso e vino Madeira è una delizia) e i locali firmati dell’archistar Jacques Garcia, già autore dell’Hôtel Costes di Parigi.

In albergo

Villa Spalletti Trivelli (@villaspallettitrivelli) è una residenza d’epoca, vicina al Quirinale, che è stata trasformata in un cinque stelle pluripremiato, con tripudio di mobili antichi, biblioteca riconosciuta dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, e giardino all’italiana.

In più

Per osservare Roma con gli occhi di un’americana c’è l’account @cucinadigitale, che raccoglie le suggestioni di Nicolee Drake, fotografa californiana di base nella capitale dal 2009.



META N°2

LISBONA RIGOROSAMENTE LOW BUDGET

La tua guida è @budgettraveller

Dietro questo account si nasconde Kash Bhattacharya. Harper’s Bazaar l’ha messo al secondo posto nella classifica degli Instagramer da seguire quando si gira il mondo. Il suo plus: viaggia low cost, senza rinunciare allo stile. Tra le ultime mete visitate c’è Lisbona, già nella top ten degli itinerari 2017 secondo la Lonely Planet.

Il programma

Svegliarsi la mattina presto per passeggiare in Rua da Bica de Duarte Belo (evitando così la funicolare: troppo turistica). Salire e scendere dai vicoli dell’Alfama, che sembrano dipinti da Van Gogh (in alternativa, prendere il tram 28 che attraversa il quartiere più antico). Scoprire i laboratori culturali e i murales di Mouraria, ex ghetto musulmano defilato e in pieno fermento. Mettersi alla ricerca di un secret bar dove sorseggiare la Ginjinha e cioè il tipico liquore a base di amarena.

In valigia

Un abitino alla Emma Stone in La La Land, per un dopocena all’Hot Clube de Portugal, tra le più vecchie cantine jazz d’Europa.

In albergo

Hostelworld, il portale leader degli alloggi a basso prezzo, ha assegnato gli Oscar degli ostelli: la statuetta n°1 è andata all’Home Lisbon Hostel (@home_lisbonhostel), R. São Nicolau: un edificio di 200 anni, capace di farti dimenticare il classico hotel.

In più

L’account di José Miguel (@voodoolx) è un inno al lato minimal di Lisbona e agli incredibili dettagli delle sue strade, dei suoi edifici.