Quanto ricordi dei tre film che hanno segnato i ’90?

Una scrittrice pop ha detto che morta una favola se ne fa un’altra. E che certi amori da film scadono tipo lo yogurt. Invece no. Perché come Vivian ed Edward, Mia e Vincent, Rose e Jack (sempre prima le signore, eh!), nessuno più. O, per lo meno, nessuno che sia riuscito a prendere il loro posto nel nostro cuore. Seppure siano passati parecchi anni: Pretty Woman di Garry Marshall è del 1990, Pulp Fiction di Quentin Tarantino del ’94 e Titanic di James Cameron del ’97.

Noi femmine siamo geneticamente programmate a innamorarci dei personaggi, mica degli attori che li interpretano. Risultato: sappiamo a memoria battute, scene e copioni (nella vana speranza di poterli ripetere nella vita vera, con il partner perfetto in carne e ossa), ma difficilmente ci ricordiamo quali premi si è meritata una certa pellicola.

Per esempio, scommettiamo che le citazioni qui di seguito tratte da questi tre cult movie stanno a noi donne come la formazione di Italia ’90 agli uomini?

Da “PRETTY WOMAN”

1.

Edward: «Poche persone mi stupiscono».

Vivian: «Sei fortunato: la maggior parte mi sciocca a morte».

2.

Edward: «Che cosa vuoi Vivian?».

Vivian: «Voglio la favola».

3.

Edward: «E che cosa succede dopo che lui ha scalato la torre e salvato lei?».

Vivian: «Che lei salva lui!».

Da “PULP FICTION”

4.

Mia: «Non odi tutto questo?».

Vincent: «Odio cosa?».

Mia: «I silenzi che mettono a disagio… Perché sentiamo la necessità di chiacchierare di puttanate per sentirci più a nostro agio?».

Vincent: «Non lo so… È un’ottima domanda».

Mia: «È solo allora che sai di aver trovato qualcuno speciale… quando puoi chiudere quella ca**o di bocca per un momento e condividere il silenzio in santa pace».

5.

Mia: «Puoi usare la mia cannuccia. Non ho i bacilli».

Vincent: «Sì, ma magari ce li ho io».

Mia: «So badare ai miei bacilli».

6.

Vincent (a Mia): «Ora, se vuoi scusarmi vado a casa a farmi venire un infarto».

Da “TITANIC”

7.

Rose: «Ho l’impressione che tu stia arrossendo, signor grande artista: non riesco a immaginare monsieur Monet che arrossisce».

Jack: «Monet dipinge paesaggi».

8.

Jack: «Dove vuole che la porti signorina?».

Rose: «Su una stella».

9.

Rose: «Quando la nave attraccherà, io scenderò con te».

Jack: «Ma è da pazzi!».

Rose: «Lo so, non ha senso… per questo ci credo!».

Ora. Se non l’abbiamo ancora fatto, è tempo di sottoporci al test sopra, il quinto della serie “Quiz sui Nineties”, uno dei tanti modi con cui Glamour sta festeggiando i suoi 25 anni. Per tutte le informazioni sul programma di compleanno, cliccare qui.