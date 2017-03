Quanto ne sai delle super top degli anni Novanta?

Anche loro sono gli anni Novanta. Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Kate Moss, Claudia Schiffer e Christy Turlington. “Big six”. Senza dimenticare Carla Bruni, Eva Herzigova ed Elle McPherson. Le Top (sì, con la t maiuscola). Le regine indiscusse delle passerelle da sogno, delle grandi firme, degli shooting realizzati da chi è entrato a pieno titolo nella storia della fotografia. Belle da togliere il fiato, specie negli scatti di gruppo. Consapevoli del proprio potenziale. In una parola sola: supermodelle.

Ormai, l’hai capito: Glamour sta ripercorrendo quel decennio. Il suo primo decennio di vita. E lo sta facendo a suon di quiz e nostalgia, grazie alle parole degli scrittori e alle mode che non sono mai passate. In attesa di una vera festa di compleanno, s’intende. Presto, prestissimo i dettagli.

Oggi il momento amarcord è tutto per le top che hanno attraversato i Nineties sulle copertine dei magazine patinati di ogni angolo del pianeta. Riguardandole, qui in redazione ci siamo chieste chi ha raccolto la loro eredità. Per esempio: fuori il nome della nuova Naomi Campbell. No, tranquilla, questo non è un altro questionario.

Nonostante il fashion system, nel frattempo, sia profondamente cambiato, abbiamo giocato a mettere a confronto le modelle dei Novanta con le colleghe che si sono imposte negli ultimi anni. Tra differenze e affinità, ecco che cosa ne è uscito:

La nuova Carla Bruni è >>> Miranda Kerr

La nuova Naomi Campbell è >>> Bella Hadid

La nuova Cindy Crawford è >>> Doutzen Kroes. In alternativa: Adriana Lima

La nuova Linda Evangelista è >>> Isabeli Fontana, ma anche Natalia Vodianova

La nuova Eva Herzigova è >>> Alessandra Ambrosio

La nuova Elle McPherson è >>> Gisele Bündchen o Gigi Hadid

La nuova Kate Moss è >>> Cara Delevingne oppure Lara Stone

La nuova Claudia Schiffer è >>> Candice Swanepoel. Altrimenti Karlie Kloss

La nuova Christy Turlington è >>> Irina Shayk

Sei d’accordo?

Credito foto del quiz: Getty Images e i profili Instagram @iamnaomicampbell, @claudiaschiffer, @cindycrawford, @lindaevangelista e @cturlington.