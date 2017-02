Quanto ricordi delle due band dei Novanta, quasi speculari tra loro, i Take That e le Spice Girls?

Hanno fatto il boom della storia del pop e la colonna sonora dei Novanta. La boyband di Manchester al grido di C’mon c’mon c’mon c’mon Take That… and party, Girl Power! è stata la risposta femminile delle ragazze “speziate”. Gary, Mark, Howard, Jason e, ovviamente, Robbie vs Geri, Victoria, Emma, Melanie B e Melanie C. Su quale quintetto british sei più preparata?

Per un ripasso a tutto volume, ecco una playlist che mixa alcuni dei brani più celebri dei due gruppi:

1- Could It Be Magic, Take That, 1992

2- Wannabe, Spice Girls, 1996

3- Pray, Take That, 1993

4- Who Do You Think You Are?, Spice Girls, 1996

5- Sure, Take That, 1995

6- Say You’ll Be There, Spice Girls, 1996

7- Back for Good, Take That, 1995

8- Spice Up Your Life, Spice Girls, 1997

9- Never Forget, Take That, 1995

10- Holler, Spice Girls, 2000

Adesso, dì la verità, ti piacerebbe riascoltare queste canzoni dal vivo… A 25 anni esatti dall’uscita del primo singolo di successo It only takes a minute, per la boyband si profila all’orizzonte un tour quasi al completo. Unico assente della formazione: Jason Orange. Sabato scorso 25 febbraio, una prova: sulla BBC, per la finale del talent show Let It Shine di Gary Barlow, gli ex compagni sono saliti sul palco. Per la gioia delle “thatters” fedelissime.

A un passo dalla reunion, forse, anche le Spice Girls. Per ora, la più restia pare Victoria “Posh” Beckham. Ma chi ha detto che non possa cambiare idea?

Credito delle foto del quiz: Getty Images.