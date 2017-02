Come vestirsi bene e sentirsi meglio

Ogni anno si accumulano in mare tra i sei e gli otto milioni di tonnellate di spazzatura. Il 90% è plastica. Dal 2009, l’imprenditore spagnolo Javier Goyeneche si impegna per mettere un freno a questo dramma ambientale. Con il progetto Upcycling the oceans, recupera i rifiuti dai fondali. E li trasforma in una linea di moda: Ecoalf.

I 10 numeri più importanti di Ecoalf:

5: i chili di rifiuti che ciascun peschereccio raccoglie ogni giorno

20: la percentuale di risparmio del consumo idrico attuata con il sistema di riciclo di Ecoalf

50: la percentuale di risparmio energetico

60: la percentuale di riduzione delle emissioni di anidride carbonica

80: la percentuale di rifiuti giacenti sui fondali marini provenienti dai corsi d’acqua

200: i pescherecci della costa spagnola di Levante coinvolti nel progetto Upcycling the oceans

400: gli anni che impiega la plastica a decomporsi

270.000: le tonnellate di plastica attualmente depositate sul fondo del mare

1.000.000: gli uccelli marini che, ogni anno, muoiono a causa dell’inquinamento

70.000.000: le bottiglie di plastica riciclate finora da Ecoalf.

