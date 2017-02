The Next Talent 2017

Ritorna a Palazzo Morando THE NEXT TALENTS 2017, il progetto lanciato nel 2011 da Franca Sozzani e Federico Marchetti (Fondatore di Yoox e Amministratore Delegato di Yoox Net-A-Porter Group), per promuovere e sostenere i giovani talenti. Come nelle passate edizioni, protagoniste sono le collezioni di 10 talenti internazionali emergenti così suddivise: otto per la categoria womenswear, una per menswear, una per kidswear e una per il design.

La novità dell’edizione 2017 sono gli item esclusivi che ciascun designer ha creato ad hoc ispirandosi al tema “10 round the clock items … for an EXTRAORDINARY day”.

All’inaugurazione un parterre di ospiti internazionali, designer, celebs e imprenditori della moda. «Sono onorato di raccogliere l’eredità di questo importante progetto», ha detto Emanuele Farneti, direttore di Vogue Italia. «Il supporto e la promozione di designer emergenti è uno dei valori fondanti di Vogue Italia, sottolineato con il progetto “The Next Talents” che rappresenta il punto d’incontro tra creatività e business. Sono orgoglioso e felice di iniziare il mio nuovo percorso con Vogue Italia in questa occasione, i nuovi talenti sono un grande patrimonio su cui investire».

The Next Talents 2017 conta sul supporto di Audi, Huawei per i dispositivi elettronici e su quello di Seletti per l’illuminazione.