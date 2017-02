The Creative Spot: una vetrina per il talento

Uno spazio interamente dedicato alla creatività sorgerà nella cuore di Fidenza Village e aprirà (dopo il successo della scorsa edizione) i battenti da aprile a dicembre 2017: si chiama The Creative Spot la boutique pop up che ospiterà prodotti di moda e design e che vedrà alternarsi le collezioni di stilisti emergenti, designer e nuovi talenti, italiani e internazionali.

Si parte con il design: da aprile fino ad agosto le vetrine di The Creative Spot ospiteranno The Creative Spot Design curato dalla nota trend setter Rossana Orlandi. Da agosto a dicembre sarà la volta di The Creative Spot Fashion a cura di da Sara Maino (Head of Vogue Talents) in collaborazione con la Camera della Moda Italiana.

«La nuova generazione di talenti è il nostro futuro e questo è sempre stato il Dna di Vogue Talents. The Creative Spot diventa il punto d’incontro tra creatività e realtà commerciale» ha raccontato Sara Maino. «Un progetto molto stimolante, in cui il mio obiettivo è quello di raccontare il design», ha proseguito Rossana Orlandi.