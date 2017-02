Quanto ricordi di Beverly Hills 90210 e di E.R.? La febbre da ’90 continua…

Poche storie: dici anni Novanta e pensi a Dylan McKay sporco di grasso che, nel cortile di casa Walsh, rivolge il suo sguardo bello-e-tenebroso a Brenda affacciata al balcone. Giù sospiri. Perché loro erano Romeo e Giulietta dell’antesignano di tutti i teen-drama. Oh yes, Beverly Hills 90210.

Alternativa per le infermiere inside. Dici anni Novanta e pensi al giovane George Clooney con il camice sexy di Doug Ross che, nel medical cult E.R., confida al collega “Ciccio” Mark: «Sono innamorato di Carol. Ero convinto di sapere cos’è l’amore, ho avuto un sacco di storie ma credo di non essere mai stato innamorato. Non faccio che pensare a lei, non sto bene quando lei non c’è e non mi va di stare con nessun’altra. Questo è amore, no?». Giù altri sospiri.

I Nineties hanno prodotto parecchie serie televisive:

– I segreti di Twin Peaks (in Italia dal 1991)

– Melrose Place (dal 1993),

– Willy, il principe di Bel-Air (dal 1993),

– X-Files (dal 1994),

– La Tata (dal 1995),

– Friends (dal 1997).

Eppure.

Eppure, quelle che conservano intatto il sapore e, soprattutto, il romanticismo di quel decennio sono Beverly Hills 90210 ed E.R.. Sarà per questo che ne sappiamo sempre abbastanza di Dylan, Doug e soci. Provare il quiz sopra per credere. E dopo, assecondare la voglia di rivedere tutte le stagioni.

Ps. Vi state domandando perché siamo entrate in fissa con gli anni Novanta? È perché Glamour spegne 25 candeline. Auguri a noi!

