La moda riscopre i difetti: la rivincita della bellezza “unconventional”

Fascino, quello sì che ne hanno. Insieme a qualche difetto, più o meno piccolo: dal diastema fra i denti al naso aquilino, fino a quei visi non simmetrici che le fanno sembrare delle aliene.

Le modelle, anche quelle al top della loro carriera, non sono perfette. Anzi, e forse lo sono proprio per questo. Pensate a Chantelle Winnie, che ha portato sulle riviste patinate la sua vitiligine, o ad Ashley Graham, che con la sua conclamata cellulite è finita sulla copertina di Vogue America insieme a Gigi Hadid e Kendall Jenner, solo per citarne alcune.

Si può fare delle proprie imperfezioni un marchio di fabbrica. Senza vergognarsi, rendendole riconoscibili, uniche, desiderabili. Un volto che ci è riuscito benissimo è quello di Anna Cleveland, la figlia della mitica Pat, musa di Dalì negli anni Settanta. Già testimonial di numerosi brand (da Moschino a Bottega Veneta), ora è stata scelta da Seventy per la campagna Spring Summer 2017.

IDENTIKIT DI UNA TOP Eclettica, forte, grintosa, positiva, Anna è nata già immersa fino al collo nel magico mondo della moda. La prima volta che ha posato aveva solo due anni. Ha poi sfilato per i più importanti stilisti di tutto il mondo anche con la leggendaria mamma. Cresciuta in una piccola cittadina del Lago Maggiore, ama l’Italia, la classe e la femminilità che si respirano nel nostro paese. Passerelle solcate: oltre 20.

Una scelta, quella di Seventy, che regala al brand un carattere sempre più internazionale.

Puntare su un personaggio dallo stile sofisticato e molto particolare che la rende una fonte di ispirazione unica è una scelta vincente.

La sua bellezza androgina, i lineamenti irregolari e spigolosi, la rendono perfetta per incarnare lo spirito “unconventional and cool” del brand di abbigliamento.

«Seventy per la Spring Summer 2017 presenta una collezione caratterizzata da un mix & match di tessuti, forme, tendenze e atmosfere fusi tra loro che creano un’allure unica come la donna che li indossa», ha spiegato Francesca Tegon – direttore ufficio prodotto e responsabile comunicazione di Seventy e 19.70 . «Una donna sempre in movimento che rivendica con gli abiti le sue idee e il suo gusto contemporaneo. Anna Cleveland è il volo giusto per interpretare questa collezione con un twist internazionale».

La campagna, affidata ancora una volta al fotografo Alvaro Beamud Cortes, è stata raccontata in un video divertente che fa il verso ai Super eroi. Perché la vera bellezza, oltre che imperfetta, sa anche prendersi gioco dei suoi difetti.