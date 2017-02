Quanto ne sai dei Novanta?

Hai mai provato a googlare “anni Novanta”? Il motore di ricerca ti serve sul piatto d’argento qualcosa come 1.680.000 risultati. Troppi? Troppo pochi? La vera verità è che chiunque li ha vissuti ha la sua personale hit parade della memoria. O della nostalgia, a seconda dei punti di vista.

Per esempio: per Mattia Bertoldi, autore de La dura legge di Baywatch, librogame in uscita a marzo con la casa editrice Booksalad, che passa in rassegna il meglio di quel decennio tra sollievo e malinconia, i Nineties sono il chiodo di pelle di Max Pezzali, la disco dance di Gigi “D’Ag” D’Agostino (che ascolta ancora), la tv di Xena – Principessa Guerriera e di Buffy l’ammazzavampiri, i videoclip di Videomusic e i floppy disc.

Per Luca Bianchini, scrittore pop (l’ultimo romanzo s’intitola Nessuno come noi, Mondadori, ed è ispirato alla sua adolescenza nel 1987), i Novanta hanno un non so che di sbruffone, con le supermodels come Claudia, Naomi e Linda; la favola di Pretty Woman e la figaggine di Richard Gere; It must have been love cantata dai Roxette e Losing My Religion dai R.E.M.; Melrose Place e il Magnum. Il resto della sua speciale classifica è su Glamour di marzo, a pagina 237. Perché anche noi, con orgoglio, siamo degli anni ’90. E ci stiamo preparando a festeggiare 25 compleanni, come i Take That e i Green Day, gli sms e Christian Louboutin, Cara Delevingne e Miley Cyrus.

La nostra hit parade della memoria? Et voilà:

1- Nevermind, album capolavoro dei Nirvana. E non è un caso: allora tutto sembrava possibile, a portata di mano. Appunto, Nevermind: “Non importa”;

2- Babe, la più dolce dichiarazione d’amore dei Take That;

3- Brenda Walsh che bacia Dylan McKay sulla sua Porsche nera, facendosi strada nei nostri cuori come la coppia più iconica di Beverly Hills 90210;

4- Ross che, impacciato e romanticissimo, dice a Rachel: «Tutti e due sappiamo di essere perfetti l’uno per l’altra». Benedetta sia la serie tv Friends, che ha 20 anni e non li dimostra;

5- Rose/Kate Winslet che, stretta nell’abbraccio disperato di Jack/Leonardo DiCaprio, dice: «Salti tu, salto io, giusto?». Che Titanic!;

6- Ethan Hawke pazzo di Uma Thruman, Tom Cruise di Nicole Kidman, Sean Penn di Robin Wright;

7- Enrico Brizzi che regala il romanzo generazionale Jack Frusciante è uscito dal gruppo e una citazione-perla: «Bisogna avere molta cautela, con chi è felice»;

8- il grunge che non tramonta mai;

9- il look sbarazzino alla Drew Barrymore: crop top, jeans a vita alta e Chuck Taylor All Stars;

