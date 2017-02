L’editoriale del direttore

GLAMOUR COMPIE 25 ANNI!

Marzo 1992: la rivista Lei viene trasformata in Glamour.

Il progetto è di Franca Sozzani. Primo Direttore Grazia D’Annunzio. In redazione moda, tra gli altri, Anna Dello Russo. A scattare le prime copertine un giovane di grande talento che sarebbe diventato una leggenda: Steven Meisel.

Cover girls: Kate Moss, Christy Turlington, Milla Jovovich, Laetitia Casta… Nascono insieme a Glamour le supertop models. Scoppia la rivoluzione del World Wide Web.

La moda sposa il Grunge. E il fenomeno Fast Fashion inaugura l’era del vestire democratico.

A novembre 1994 la direzione passa a Valeria Corbetta che guida Glamour fino al 2003. Viene lanciato nel 1998 il formato pocket che sarebbe poi stato adottato da tante altre riviste.

Con il pocket le vendite in edicola vengono triplicate e Glamour diventa

(ed è tutt’oggi) il mensile femminile più venduto d’Italia. La sua capacità

di intercettare e tradurre le tendenze, di fare da guida allo shopping,

di coinvolgere a 360 gradi le lettrici è unica e vincente. Nel 2003 Danda Santini ne assume la direzione che, dopo un anno, passa a Paola Centomo.

Altri successi che rafforzano la mission del brand anche sul fronte digitale.

Ad aprile saranno 4 anni che ho l’onore di dirigere Glamour.

Ripercorrere, in occasione del venticinquennale, la storia del magazine, sfogliarne gli archivi, scoprirne la vocazione innovativa, è stato ed è appassionante. Molto, moltissimo di quei primi anni ’90 è entrato a far parte in modo permanente della nostra vita. Volti, musica, fenomeni e tendenze nati allora sono oggi più che mai attuali e li (ri) scoprirete in una temporary exhibition molto speciale il 18 e 19 marzo a Milano.

Un’occasione unica per entrare nel cuore e nello spirito Glamour.

Last but not least: la copertina di questo numero è della grande Ellen von Unwerth e vede protagoniste Marie-Ange Casta (data di nascita 1990, sorella della mitica Laetitia) e Cosima Auermann (anno 1997, figlia della supertop Nadja).

Come dire: siamo tutti figli degli anni ’90!