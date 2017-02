Ford Social Home e Glamour: tutti i segreti di un servizio di moda

Chi e cosa c’è dietro la realizzazione di un servizio di moda? Dove arrivano le idee e come si trasformano nelle pagine patinate che vediamo nei giornali?

Per tutti gli appassionati di fashion, styling e fotografia, è in arrivo un Talk in cui la redazione di Glamour in partnership con Ford vi svelerà tutti (ma propri o tutti) i segreti dentro e fuori dal set. Segnate subito in agenda data, orario e luogo.

Il 26 febbraio 2017, dalle 19 alle 20, nel nuovo spazio high tech e multimediale Ford Social Home, in via Gonzaga 7 a Milano.

A raccontarvi la genesi di uno shooting, dal moodboard ispirazionale fino ai segreti dello styling, ci saranno due super esperti della redazione di Glamour: il Fashion Director Paola Bonazzi e il Fashion Editor Simone Guidarelli.

Un appuntamento imperdibile, in cui potrete chiedere tutto quello che avreste voluto sapere su un servizio di moda. Per partecipare basta accreditarsi – entro e non oltre la mattina di venerdi 24 febbraio! – scrivendo a questa email: glamourevent@condenast.it

Vi aspettiamo!