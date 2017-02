10 quiz da risolvere con Glamour di marzo in mano

1. Qual è l’hotel francese in cui alloggiano tutte le modaiole durante la Paris Fashion Week?

a) Regina

b) Costes

c) Amour

La soluzione è a p. 468 di Glamour di marzo.

2. Al cinema sta per arrivare il biopic di una first lady che ha lasciato il segno. Si tratta di:

a) Michelle Obama

b) Hillary Clinton

c) Jackie Kennedy

La soluzione è a p. 218 di Glamour di marzo.

3. Qual è la prima fragranza che lancia la moda dei profumi unisex negli anni ’90?

a) CK One

b) Tommy Girl

c) Acqua di Giò

La soluzione è a p. 421 di Glamour di marzo.

4. Dove si rifugia Matthew McConaughey quando vuole stare lontano dai riflettori?

a) Sud-est asiatico

b) Africa nord-occidentale

c) Ande

La soluzione è a p. 215 di Glamour di marzo.

5. L’unico ristorante giapponese in Italia ad aver ricevuto una stella Michelin si trova a Milano e si chiama:

a) Poporoya

b) Finger’s

c) Iyo

La soluzione è a p. 465 di Glamour di marzo.

6. Il gatto più amato del momento è stato scelto come protagonista del calendario Opel 2017. Chi è?

a) Garfield

b) Grumpy Cat

c) Sfigatto

La soluzione è a p. 269 di Glamour di marzo.

7. Quante tonnellate di rifiuti si accumulano, in media ogni anno, nei fondali oceanici?

a) 1-3

b) 6-8

c) 12-15

La soluzione è a p. 262 di Glamour di marzo.

8. Qual è il colore del 2017 secondo Pantone?

a) Rosa

b) Blu

c) Verde

La soluzione è a p. 414 di Glamour di marzo.

9. Isabella Ragonese, da tempo, è fidanzata con:

a) Giuliano dei Negramaro

b) Samuel dei Subsonica

c) Federico Zampaglione dei Tiromancino

La soluzione è a p. 244 di Glamour di marzo.

10. Quali sono le quattro “zone blu” in cui abitano le popolazioni più longeve del mondo?

a) Costa Rica, Sardegna, Grecia e Giappone

b) Messico, Sicilia, Cipro, Filippine

c) Patagonia, Malta, Creta, Hong Kong

La soluzione è a p. 406 di Glamour di marzo.