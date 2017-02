UltraBOOST X: le nuove sneakers high performance di Adidas

Leggerissime, versatili e high-tech. Adidas rivisita il suo modello cult per il running e lancia UltraBOOST X, capace di garantire una performance ottimale calibrata sulle necessità specifiche del piede femminile. Sono sneakers 2.0: assecondano il profilo naturale del piede e sostengono nei punti giusti, sono traspiranti e hanno una suola iperflessibile capace allo stesso tempo di fornire un ottimo grip.

Ma non finisce qui: nella stessa collezione anche T-shirt, pantaloncini e leggins in materiali ultralight, ideali per allenamenti ultraperformanti.