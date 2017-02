New York Fashion Week 2017: Lacoste manda il coccodrillo sulla luna e torna a Parigi

Stampe iridescenti, riproduzioni dell’artista spaziale Ron Miller tra lune piene, tramonti o Saturno, incontrano colori volutamente spenti ma illuminati da effetti metal.

Capi tecnici e avanguardistici con l’anima grunge di Kurt Cobain. Gli anni ’90 vanno sulla Luna e tornano sotto forma di una collezione dai codici estetici techno-cool.

Dalla prima Polo creata nel 1933 ne sono passate di creazioni, di idee e di collezioni. Ma il dna di Lacoste resta sempre lo stesso. E lo sa bene Felipe Oliveira Bapstista, lo stilista portoghese che disegna le collezioni del brand francese.

«Tutto è nato dal fatto che René Lacoste è stato il testimone delle prime traversate transatlantiche e fondò Air Equipment, una società che contribuì allo sviluppo dei programmi Concorde e Airbus», spiega Felipe in backstage. «Cosa posso fare la prossima stagione? Manderò il coccodrillo nello spazio, mi sono detto. E così è stato».

Lo stilista racconta di essere andato Mosca a visitare il Museo della Cosmonautica dedicato all’eplorazione spaziale “un posto incredibile da vedere assolutamente“, sottolinea e il gioco è fatto. Tecnologia, streetwear e couture si incontrano.

L’ispirazione che arriva dalle classiche tute da astronauta, è evidente nei dettagli: tasche multiple e a scomparti, imbottiture su ginocchia e spalle, finiture termosaldate e coste in cotone o pelle. Ma anche nella reversibilità, con un lato realizzato in nylon waterproof e l’altro in lana e lino.

«C’è molto color blocking in questa collezione», continua lo stilista. «Volevo giocare con le nuance, oltre che coniugare il comfort e l’innovazione, da sempre parte del dna di René Lacoste. E infine ho puntato su capi e forme tipicamente anni Novanta: felpe, pantaloni baggy, giacche in pelle comode, facili, mai banali».

Tra abiti in velluto, stivaletti iridescenti e trench dai tagli cesellati, Kurt Cobain incontra Neil Armstrong, 2001 Odissea nello spazio ha la colonna sonora di Smell Like Teen Spirit.

Un viaggio lunare agli Spring Studios di New York: sul finale Lacoste ha annunciato che dopo ben 13 anni di sfilate nella grande mela, sfilerà a Parigi. A settembre, con la SS18, si torna alle origini. Chissà il coccodrillo dove ci porterà questa volta.