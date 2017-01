L’editoriale del direttore

- quando ci si mette IL CUORE -

Pochissime tra le modelle diventano top. E non tutte le top diventano role model.

Questo vale anche per attrici, sportive, cantanti, blogger… Possono essere belle e brave, ma non tutte hanno il carisma per trasformarsi in influencer. E il mondo, oggi più che mai, ha bisogno di modelli di riferimento, di esempi positivi. Lo dimostra il pieno di visualizzazioni e di likes su YouTube e su tutti i canali social che ha fatto il discorso di Meryl Streep ai Golden Globes.

Essere famosi comporta responsabilità. Quello che dici, quello che fai, come ti comporti, è un messaggio al mondo. E non può, non deve, prescindere da valori positivi.

Ecco perché abbiamo premiato con i Glamour Awards lo scorso dicembre 10 personaggi uniti da una cosa molto speciale, oltre al successo e al talento: il commitment concreto e reale, a sostegno dei meno fortunati. Un impegno che deve essere di tutti, famosi e no. Basta poco e può cambiare il mondo. Se riuscissimo a mettere più cuore in quello che facciamo, nel nostro quotidiano, nei rapporti con familiari, amici, colleghi, estranei, avremmo davvero un mondo migliore.

Ecco, il mio augurio per il nuovo anno è che ci si impegni a fare il nostro lavoro, a vivere la nostra vita con più rispetto, generosità e altruismo.

Un buon 2017 a tutte voi!

Cristina Lucchini, direttore di Glamour