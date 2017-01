7 motivi per non perdersi Glamour di febbraio

1.

. Essere nata nel corpo sbagliato non l’ha abbattuta, anzi: l’ha resa più determinata nella ricerca della felicità. La sua storia merita di essere letta, e riletta (è a p. 101 di Glamour di febbraio, già in edicola). Per capire che ogni desiderio può essere esaudito. Basta volerlo davvero.. Per vostra fortuna, quest’inverno vanno di moda le sneakers. E noi, a p. 84, vi mostriamo tutti i modelli più glamour.come ora che è a un passo dai 40 anni. E a p. 117 ci svela il segreto (o, meglio, i segreti) del suo costante buonumore.. Certo, sta con Raul Bova, direte voi. Ebbene, a p. 125 scoprirete che c’è dell’altro, eccome se c’è dell’altro…. Ed è a p. 203. Per la felicità di quante vogliono essere social, belle e snelle., con i consigli che trovate a p. 208. A volte la felicità sta nella consapevolezza che vi siete liberate di un cretino., vale per tutti. Il nostro astrologo Simon & the Stars vi anticipa i momenti felici che vi aspettano questo mese, segno per segno. L’appuntamento è a p. 216.

Ah, dimenticavamo: a p. 171 trovate uno speciale lingerie che farà felici voi, e pure le vostre dolci metà. Buona lettura!