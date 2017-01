The Weeknd: perché Selena Gomez e Bella Hadid se lo litigano

Etiope cresciuto a Toronto, Canada, 26 anni, 2 Grammy, sex appeal esageratamente ingombrante e due fidanzate, una più famosa dell’altra (Bella Hadid prima, Selena Gomez ora): ma che gli fa The Weeknd alle donne?

È questa la domanda che circola in redazione. E pure sul web: come fa un ragazzotto con un ananas in testa, lo sguardo distratto e un fisico da Napoleone a piacere così tanto? A scatenare una guerra sui social a colpi di foto di didietro famosi, dito medio ai paparazzi, no comment ai tabloid? Perché i rapper vanno così di moda (vedi Fedez)?

I fatti. Qualche giorno fa Us Weekly, la bibbia americana del gossip, pubblica la foto di due ragazzi innamorati beccati all’uscita del ristorante Giorgio Baldi a Santa Monica: sono Selena Gomez e The Weeknd, sono tanto felici, si baciano.

E la di lui ex, una certa Bella Hadid, rosica. Si sono lasciati a novembre dopo due anni d’amore documentato su Instagram e Snapchat, e quando lui si è presentato sul palco di Victoria’s Secret a cantare, lei sfilava in mutande e ali da angelo. Freddina e anche un po’ imbarazzata. Per forza. Provaci tu ad ancheggiare come se niente fosse in perizoma e stiletto mentre il tuo ex ti fissa il reggiseno e tutti gli altri pubblicano su Facebook la foto di te che, in quel momento, desideri solo una cosa: mangiargli il cuore.

Comunque. Pare che Bella si sia sentita “ferita e offesa”. Dunque ha smesso di seguire la Gomez su Instagram, il social di cui la cantante è regina: 100 milioni di follower meno 1, da gennaio.

Reazione di Selena: ha fatto comparire una foto di sé in perizoma. Già. E a quel punto Bella ne ha pubblicata un’altra del suo altrettanto marmoreo lato b, ma con dito medio ben in vista.

Si sa che la gelosia ci rende tutti un po’ folli. Vero. Perfino Justin Bieber, ex storico di Selena, se l’è un po’ presa e ha lasciato intendere che sia tutta una montatura per far vendere meglio Starboy, il nuovo disco del canadese re dell’R&B. Però, di nuovo: come riesce The Weeknd a scatenare tutto ciò? Quali sono le sue armi segrete? Abbiamo provato a capirlo.

1) Abel Tesfaye, questo il suo vero nome, è cresciuto senza padre e ha avuto una vita piuttosto complicata alla periferia di Toronto, dove faceva assai freddo e divideva la casa con sua madre, una single mum super indebitata. Ovviamente, The Weekend ha provato qualunque tipo di droga, ha frequentato spacciatori e prostitute, ha fatto molto sesso. 2) Che è uno dei motivi, ma non l’unico, per cui ne scrive molto ed esplicitamente in ognuna delle sue canzoni. Sembra che i dettagli delle sue performance attirino ossessivamente l’interesse delle fan.

Il motivo n°3 è il seguente: ha una voce così sexy e dolce e vellutata che quando canta hai la sensazione di essere in un motel e senti l’odore della sigaretta che brucia in un portacenere di vetro verde, vedi addirittura il pushup e i collant strappati lanciati sulla moquette. E già questo. Inoltre, si veste low profile, è misterioso, timido, parla poco. 4) Però è un uomo d’azione. Quindi a ogni concerto, in qualunque parte d’America sia, le ragazze gli lanciano sul palco reggiseni, mutandine, addirittura preservativi.

E quella specie di albero di Natale che si ritrova in testa 5) fa impazzire le girls. Perfino Taylor Swift, come ha dichiarato a Rolling Stone: «Praticamente faceva petting ai miei capelli. Non ha mai smesso di accarezzarli e, del resto, chi ero io per impedirglielo? Credo che avesse bevuto qualche bicchierino di troppo». Forse.