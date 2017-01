Gioielli a merenda

«Dio, che bei diamanti…».

«Dio non c’entra proprio niente, tesoro!».

Dal film in bianco e nero Night After Night, 1932.

«Dio, che bei bracciali…».

«Dio non c’entra proprio niente, tesoro! Qui c’entra Dafni Gioielli».

Da una scena di vita di redazione, gennaio 2017.

Così succede di scoprire la storia brillante di due donne brillanti: Ilia Vafidis e Barbara di Lalla. In arte Dafni Gioielli, nuovissimo duo di jewellery designer che non si limita a creare pezzi unici, ma si prende anche cura dei monili dimenticati, delle pietre rimaste nel cassetto per troppo tempo, restituendo loro vitalità, lustro e attualità.

Ilia e Barbara si conoscono per caso. La prima, mamma di due bambine con una passione per i bijoux che arriva da lontano, ovvero dal papà greco che la porta con sé ogni volta vuole regalare un prezioso alla moglie, sta cercando un’orafa brava-brava a cui affidare la realizzazione di un bracciale con il nome della seconda figlia. L’ha fatto appena nata Penelope, lo desidera altresì per Margherita. Contatti e destino la mettono sulla strada di Barbara: una conoscenza certificata delle gemme e una tecnica internazionale maturata nei dieci anni trascorsi a Londra. Tra loro scatta il clic che può scattare tra le donne che sono tutto cuore e intuito. Dal bracciale è un attimo provare ad assemblare una collana con le iniziali di persone speciali al posto dei soliti ciondoli. L’una ha la preparazione, l’altra l’estro. Entrambe conoscono il gusto e che cosa vuol dire vestirsi con un gioiello. Ilia sfoggia la creazione e in due mesi fioccano 300 richieste. Sì, 300. Benedetto passaparola! E, allora, perché non partire da lì e spingersi ben oltre, dopo aver fissato quattro regole base? Regola n°1: niente bigiotteria. Regola n°2: pochi pezzi, rigorosamente con materiali di ricerca, pietre naturali, argento italiano, tanto colore raffinato. Regola n°3: il prezzo non deve mai superare quello di una borsa come si deve o di un paio di scarpe che slanciano. Buy buy, baby, però a cuor leggero. Ultima regola: massima personalizzazione.

Nascono gli anelli con cabochon di Tanzanite dalla nuance più unica che rara: pervinca, i solitari in oro rosa con brillanti brown (autentiche chicche, credetemi sulla parola), le fedine-veretta dalle sfumature che non ti aspetti. Ancora, collane a rosario che si ispirano alle tinte care a Giorgio Armani, bracciali di perle e a cordoncino, orecchini a bottone e a punto luce. E poi, ciondoli a forma di cuore portati in India per essere intagliati alla perfezione e targhette che hanno il sigillo degli orafi di Valencia e della Vecchia Milano (leggi distretto delle 5VIE) .

«I principi greci della verità e dell’autoevidenza rappresentano il nostro faro», racconta Ilia ricca di passione e giusto orgoglio. Specie per il progetto Fenice, con il quale ridanno vita ai monili dimenticati e ai tesori ereditati da nonne e bisnonne rimasti nel cassetto per troppo tempo.

«Il prossimo obiettivo? Un atelier a Milano, piccolo il giusto, romantico il necessario».

Nel frattempo, c’è il sito: www.dafnigioiellimilano.it, la pagina Facebook:

Dafni_Jewellery, il profilo Instagram: dafni_jewellery e la possibilità di fissare un appuntamento in una location suggestiva: il ristorante Cavoli a Merenda in corso Magenta 66, Milano (dalle 9,30 alle 12 e dalle 15 alle 18, chiamando il numero 345 4953595).