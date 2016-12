Scopri come diventare una Fashion Broker in poche mosse

Quante volte avrete pronunciato quella fatidica frase davanti a quel paio di stivaletti costosissimi, quelle décolletée intramontabili e pazzesche, per non parlare di quella tracollina passe-partout da cui non riuscivate più a staccare gli occhi di dosso? “Lo so, costano, ma tanto li metterò tutti i giorni, è un acquisto investimento“. Ci risiamo.

Certo è che con l’avanzare dell’età e con l’esplosione degli armadi pieni zeppi, quella fatidica frase mai come oggi va giustificata. Quante volte li avete indossati quegli stivaletti di cui non potevate fare a meno? Quella tracolla è ancora attuale dopo un paio d’anni o l’avete già sepolta nei cassetti?

Prima di fare un acquisto, conviene capire davvero qual è il valore oggettivo del capo o accessorio che state acquistando. Perché mai come oggi niente è per sempre, e probabilmente arriverà un punto in cui vorrete/dovrete rivenderlo. Il vostro sarà stato davvero un investimento se potrete trarci un guadagno. In poche parole, dovete trasformarvi in una Fashion Investor intelligente.

Per aiutarci in questa missione, Vestiairecollective.com, il sito di social shopping leader in Europa nell’acquisto e nella vendita in tutta sicurezza di articoli di moda e lusso, ha lanciato il Fashion Resale Index. Si tratta di un indice facilissimo da usare che rivela il valore di rivendita medio di tutta una serie di brand e categorie chiave, accompagnato da una funzionalità del sito che consente alle clienti di calcolare il potenziale valore di rivendita dei loro articoli.