Regali di Natale creativi e fai-da-te

Hai mai infornato biscotti allo zenzero? Torte di mele? Panettoni? No? Be’, allora sappi che qui ci sono altre nove idee per arrivare preparata al 25 dicembre. Idee originali e anche fai-da-te- Più o meno.

Organizza un secret party del riciclo, ma prima di Natale

Gli americani lo fanno da anni e ora sono scientificamente organizzati. Infatti se ne volete lanciare uno per amici/colleghi basta andare su questo sito ed eseguire tutte le istruzioni. Funziona più o meno così. Porti i tuoi regali impacchettati e ci scrivi sopra il tuo nome. Poi li piazzi sotto l’albero. In una scatola sistemi i bigliettini con i nomi dei proprietari dei regali e poi il party comincia. Pescando a vanvera regali altrui. Enjoy.

Per viaggiatrici last second

Leviamoci il pensiero perché un viaggio fa sempre piacere a tutti. Quindi la domanda è: Bahamas o Parigi? Siete più tipi da spiaggia o romanticone senza via d’uscita? Cliccare su volagratis.com e andare alla voce RegalaUnVoucher: quindi scegliere tra le Gift Card o le offertone festive in corso. E bon voyage.

Un maglioncino fatto a mano

Chi non lo ha mai desiderato? Vedi Marilyn Monroe con un paio di ferri tra le mani e pensi: be’, se ci è riuscita lei forse posso farcela anche io. È una scommessa. & Other Stories si è inventato questa stilosissima collaborazione con Wool and the gang e propone un set per il knitting con lana, ferri e modellini. Per un cappellino o, se siete brave come Marilyn, perfino un golf. Versione baby, però.

Cartoline da appendere al muro

Ma anche ritratti, ricordi, vacanze: solo che questa volta li fate stampare su cartone. L’idea è di Tonki: e le foto si possono caricare da Facebook e Instagram. Effetto sorpresa assicurato. Ma diverso dal solito.

Buoni propositi 1: pedala e dimagrisci

Basta scaricare una app, dai. Si chiama URBI e riunisce i principali sistemi di mobilità urbana e condivisa – car, bike, scooter sharing, taxi, Uber e trasporto pubblico – per semplificare un po’ la vita a tutti. Idea di Natale: con 29 euro puoi regalare un abbonamento annuale al Bike Sharing di Milano e Torino.

Buoni propositi 2: fai del bene a te e al tuo prossimo

Per esempio comprando i biglietti di auguri di Mr. Wonderful per l’Unicef: hanno un design super cool e sono regali per la vita, affinché i bambini di tutto il mondo possano ricevere cure, cibo, istruzione e, appunto, una vita migliore. Ma non è finita qui. Sul sito di Mr. Wonderful trovate anche idee originali come i buoni d’amore (collezione di buoni propositi di coppia), album per la nonna e la bis-nonna, porta documenti.

Rendi un libro magico

Cioè prendi un libro magistralmente illustrato e dedicalo a un bambino/bambina che ami: tua figlia o tuo nipote? Insomma, personalizzalo con il suo nome. E Natale sarà magico: è La magia del mio nome.

Personalizza la tua crema

Ingredienti di origine naturale, packaging riutilizzabile, idea geniale: vai on line e con Hekatè puoi creare la crema che ami in base alle tue esigenze cutanee e alle preferenze sensoriali, scegliendo anche estratti e fragranze. Cool.

Ordina la cena di Natale nel box

Sì, basta stressarsi per il menu di Natale e la relativa spesa. Fanceat offre la possibilità di scegliere tra diversi box, divisi in tre tipologie di menù diverse (carne, pesce e vegetariano): e ti recapita a casa gli ingredienti necessari per preparare in circa 60 minuti piatti raffinati, creativi e saporiti.