L’editoriale del direttore

– IL REGALO PIÙ BELLO -

CI SONO INCONTRI CHE TI CAMBIANO LA VITA. QUELLO CON BEATRICE VIO ( PER TUTTI BEBE), MEDAGLIA D’ORO NEL FIORETTO ALLE PARALIMPIADI DI RIO DEL 2016

E COPPA DEL MONDO A PISA, È UNO DI QUELLI. La sua straordinaria energia, positività, ironia, carica vitale ha contagiato ed emozionato tutti al Glamour Beauty Show di fine ottobre. In mezzo a tanti nuvoloni neri che incombono minacciosi sul pianeta, lei è il sole che splende e ci regala una grande lezione: amare la vita, non farsi abbattere, credere nei sogni, vincere in squadra, non darsi limiti. Quello che più sorprende in Bebe è che ha solo 19 anni! Alla faccia

di chi pensa che i giovani d’oggi siano apatici e senza ideali! Lei che parla di Patria, di famiglia,

di impegno, di sacrificio… sono questi i valori che qualcuno vuole farci dimenticare, deridendoli o peggio disprezzandoli. A una che ha strappato un selfie a Obama, che scherza con le protesi usandole come selfie stick, a una a cui Jovanotti ha dedicato una canzone in aereo, che si batte per il vaccino contro la meningite e porta avanti una onlus per motivare a fare sport i ragazzini amputati, che ha preso la maturità ed è volata a Rio a vincere, che si è iscritta allo Iulm ma intanto fa uno stage da Fabrica di Benetton, a una che verrà a vivere da sola a Milano (e ha già pronta la sua scrivania a Glamour)… cosa vuoi insegnare? Per ora è lei che ha insegnato a me, che sta insegnando a noi tutti. Bebe la Grande Comunicatrice! Bebe la Grande e basta. Dice che in futuro vuole diventare presidente del Coni. Secondo me riuscirà a diventare qualunque cosa voglia!

Cristina Lucchini, direttore di Glamour