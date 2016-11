Correre d’inverno: 8 tips per (coraggiosi) runner sottozero

Lo so, la corsa d’inverno è un macigno di quelli peso-peso, anche se sapete che vi alleggerisce. Nonostante il grillo parlante vi ricordi che state perdendo tono muscolare e che la vostra pancetta lievita a furia di cioccolata calda e brindisi di Natale, con l’arrivo del freddo tutte le scuse sono buone per non alzare un dito. Anzi, un piede. I week end runner mollano il colpo alla prima goccia di pioggia, figuriamoci quando le temperature arrivano vicino (se non sotto) allo zero.

Eppure, non c’è modo migliore per prepararsi a un’estate al top che correndo nei mesi invernali.

Fa benissimo anche al sistema immunitario e poi pensateci: potete mangiare tutto il panettone che volete e bere prosecchini a volontà, senza mettere su quella orribile pancetta post-feste.

Sì, alla faccia delle temperature sottozero, provateci. Tutto sta a vincere il torpore della combo divano+tisana in pieno trend anzianotti. Fosse facile, direte voi. No che non lo è, ma una volta superata la fase del letargo del bradipo, là fuori vi sembrerà tutto più semplice e bellissimo.

Primo: il freddo iniziale lo supererete in 5 minuti di riscaldamento. Secondo: a fine corsa vi sentirete temprati, e direte a voi stessi che avete fatto benissimo a trascinarvi fuori da quel lettone. Sarete molto fieri di voi stessi perché avete vinto la sfida.

Se volete far parte del gruppo “only the brave”, seguite questi tips e sfogliate la nostra gallery per motivarvi almeno un po’.

1- Correte in compagnia. Iscrivetevi a un gruppo di runner, vi manderanno notifiche, vi chiameranno, vi coinvolgeranno. E’ più sicuro e stimolante. Se siete single, pensateci bene: potrete fare nuove conoscenze e poi, chissà…

2- Non avviatevi mai “a freddo”. Fate almeno 10 minuti di esercizi di riscaldamento base a casa (anche dei semplici saltelli vanno benissimo). Iniziare una corsa al gelo tutta di colpo farà malissimo ai vostri muscoli (e al cuore).

3- Bevete tantissimo, anche se non avete sete. Il vostro corpo si disidrata anche d’inverno, prevenite qualsiasi problema facendo scorta di liquidi. Cammellizzatevi.

4- Tenete sempre al caldo le estremità. Mani, testa e caviglie sono quelle che si raffreddano più facilmente. Copritele per bene.

5-Utilizzate le scarpe giuste e un abbigliamento tecnico ad hoc. Nike ha appena lanciato The Nike LunarEpic Flyknit Shield: una collezione completa per resistere a tutte le intemperie dei mesi invernali. In primis: c’è la nuova scarpa con la tomaia Flyknit, realizzata con DWR (materiale resistente e impermeabile) rivestito di filati TPU e con una parte interna impermeabile per mantenere il piede caldo e asciutto. La suola – ispirata ai pneumatici delle auto – è scanalata per aumentare la superficie, respingere l’acqua e ottimizzare ulteriormente la trazione. Il collare alto continua a dare sostegno, garantendo una calzata dinamica, enfatizzando il movimento naturale dalla caviglia al piede. Ma la collezione include anche lo smanicato in piuma d’oca Nike Aereoflot Flash ripiegabile nella tasca laterale della zip, la giacca con cappuccio staccabile Nike HyperShield Flash realizzata in tessuto HyperShield con una grande stampa rifrangente per assicurare pelle asciutta e visibilità durante la corsa e i tights da running Nike Power Flash Epic che offrono compression fit e il massimo supporto grazie al tessuto traspirante ed elasticizzato. La totale libertà di movimento anche alla massima velocità è assicurata.

6- Non dimenticate i tecno-accessori che vi semplificano la corsa (e la vita). Tanto per capirci, indossare il nuovo Apple Watch Nike + è come avere al polso un personal trainer: tra le tante caratteristiche, ha anche un GPS integrato che ti permette di registrare passo, distanza e percorso anche quando non hai con te il tuo iPhone, un display più luminoso, ed è resistente all’acqua fino a 50 metri. In pratica puoi anche tuffarti in una pozzanghera grande quanto una piscina senza temere alcun danno. Fondamentali anche gli auricolari, la fascia da braccio con dettagli catarifrangenti per portare con voi smartphone, chiavi & co.

7- Sfidate il freddo, ma senza esagerare. Durante la corsa sarebbe meglio respirare dal naso così da riscaldare l’aria, perché far entrare un getto freddo attraverso la bocca danneggia gola e polmoni e potreste beccarvi un accidente. In alternativa, correte con una sciarpa sulla bocca per riscaldare un pochino l’aria. In ogni caso, RESPIRATE. Non affannatevi.

8- Preparatevi un piano B, ma non mollate. Se fa davvero tanto freddo o vi sentite malaticci, non temete: c’è sempre il tapis-roulant in palestra.

Gallery shopping a cura di Fabrizia Grassi.