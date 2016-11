Glamour di dicembre è in edicola: 5 motivi per comprarlo

Oggi esce in edicola Glamour di dicembre. Ci sono cinque motivi (più uno) per correre a comprarlo.

1. Natale è alle porte e, scommettiamo, vi ridurrete tutte all’ultimo minuto con l’acquisto dei regali. Per fortuna, sfogliando Glamour, potete portarvi avanti almeno con il pensiero. Chi punta ad abiti e accessori, vada subito a p. 76: vi presentiamo le idee più glam per 12 tipologie di donne diverse, dalla tradizionalista alla sognatrice.

2. Se invece volete fare incetta di prodotti beauty, da p. 236 trovate una selezione di profumi, creme, trucchi, suddivisi per colore.

3. Le vostre mamme, amiche, cugine, suocere vanno pazze per i gioielli? Sfogliate lo speciale a p. 210 per scoprire le novità di stagione: dai bracciali elastici più trendy agli orecchini con diamanti. Ce n’è per tutti i gusti, e per ogni portafoglio.

4. Per chi, invece, ama fare doni un po’ più intellettuali, l’appuntamento è a p. 133 con la scelta dei libri. Gialli, fumetti, romanzi, guide, ricettari e molto altro ancora: accontenterete chiunque.

5. Passato il Natale, il chiodo fisso diventa: cosa metto la sera di Capodanno? Il consiglio è di lasciarsi ispirare dal bel servizio di moda di p. 167: qualunque look scegliate, l’effetto wow è garantito.

Ah, per le più curiose: la cover girl di Glamour di dicembre è Lola Le Lann, il nuovo volto del cinema francese. È l’attrice che ha fatto girare la testa a Vincent Cassel: nel video sopra potete vederla mentre posa davanti all’obiettivo di Giovanni Gastel e nell’intervista a p. 111 ci rivela se la liaison con l’ex di Monica Bellucci si è concretizzata anche nella vita reale. Non so voi, ma noi moriamo dalla voglia di saperlo!