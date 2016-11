Checklist di Natale: 10 cose da fare per non impazzire

Manca un mese esatto a Natale e se volete che il vostro avvento scorra via liscio, organizzatevi. Intanto, approffittate del Black Friday e dei suoi mega sconti. Fate shopping in anticipo. Dopodichè, seguite i 10 passi di Glamour per non impazzire prima delle feste.

1 Regalare atti di gentilezza a vanvera

Per entrare subito nello spirito natalizio, siate buone. Esempi concreti: provare a sorridere per una giornata intera a chiunque vi passi davanti e/o sui piedi; regalare un mazzo di fiori all’amica che non sentite da troppo tempo; pagare il pedaggio da 1 euro e 50 in tangenziale alla macchina dietro di voi; offrirsi come incartatrice di regali gratis in un negozio di giocattoli; portare in ufficio una scatola di biscotti a forma di cuore (ma vale solo se li infornate voi); non mandare al diavolo il vostro capo almeno una volta.

2 Preparare una discreta quantità di:

Carta da regalo, nastri, scotch, colla. Perché si sa che all’ultimo minuto manca sempre qualcosa. Ah, e assicurarsi di avere abbastanza batterie (soprattutto se avete figli/nipoti e non volete deluderli quando scopriranno che la macchina telecomandata non può essere telecomandata senza pile).

3 Frequentare un corso qualunque alla scuola della Cucina Italiana

Sapete cucinare? No? Questo è il momento ideale per fare felici tutti quelli che vi amano. Iscrivetevi subito perché gli chef hanno già pensato all’aperitivo per le feste, alle carni del menu di Natale, ai dolci e ai biscotti a forma di omino di pan di zenzero perfino.

4 Decidere dove trascorrere il Natale e con chi

Nel caso in cui non sia a casa vostra ma al ristorante, prenotare per tempo.

Restate a casa? Allora pianificate un menu degno del Natale: rileggere punto 3 sopra.

5 Compilare una lista rigorosa

Fate una cosa old style. Compratevi un quaderno o un black notes, preparatevi una tazza di tè, sedetevi al tavolo e scrivete la lista con i regali che potrebbero fare al caso dei vostri amici, soprattutto quelli con i figli. E il 24 avrete doni pronti per tutti, perfino per il cane.

6 Scegliere la colonna sonora

Sì, perché anche a Natale è importante avere una musica di sottofondo.

7 Decorare l’albero di Natale

È il momento di scendere in cantina e tirar fuori il pino finto che vi fa compagnia ogni anno a dicembre. E questa volta avete un sacco di tempo per scegliere ognuna delle palle e provare almeno dieci combinazioni di colore/forma/luce perché il weekend dell’Immacolata è lunghissimo (dal 7 all’11): insomma, non avete più scuse potete perfino allestire un presepe con la statuina di Hillary Clinton al posto della Madonna.

8 Spedire gli auguri

Personalizzati e via mail, al massimo. Non tipo catena di Sant’Antonio via Whatsapp, per carità. E niente video su Snapchat. Il nonplusultra dello chic? Mandarli via posta e sorprendere tutti con un biglietto cartaceo.

9 Comprare uno, nessuno, centomila vestiti per la cena/pranzo di Natale

Come volete voi, purché vi lascino addosso un’unica favolosa sensazione di scintillio.

10 Godervi il 25 dicembre dedicandovi solo all’ozio

O all’ozio con chi amate. Senza fare assolutamente niente. Buon Natale.