Siete fissate con lo shopping online? Ecco i consigli di un’esperta

Ci siamo. Manca poco. Dopodomani arrivano i super sconti del Black Friday, e noi ci prepariamo al clic più veloce. Cosa comprare? Su cosa investire? Qual è il trend che ci darà più soddisfazioni? Che capi e accessori non dobbiamo assolutamente perdere di vista?

Lo abbiamo chiesto a una vera esperta. Si chiama Maria Vittoria Paggini, ed è la titolare del concept store Civette Store di Arezzo e dell’ecommerce Civettestore.com, un Luxury Shopping Online che spedisce in tutto il mondo, innovativo e avant-garde. Qui sono infatti in vendita brand di nicchia e di respiro internazionale che riflettono un vero e proprio lifestyle: dal leather touch di Barbara | Gongini alla decostruzione concettuale di Simona Tagliaferri, passando per i texani firmati Mexicana e gli innovativi prodotti skincare del marchio svedese La: Bruket. Uomo, donna, beauty, fragranze e chi più ne ha più ne metta. Basta un clic per entrare in un meraviglioso mondo di shopping.

Perché comprare online a volte è meglio che entrare in un negozio? «Il vantaggio è che puoi acquistare con più calma nei momenti di tempo libero, tra una pausa e l’altra. E senza dover correre a cercare un parcheggio, il che non è poco!».

Qual è la categoria merceologica che tira di più? «Cappotti e borse».

Il prodotto che è andato sold out che e non ve lo aspettavate. «Le borse in pitone».

C’è un periodo migliore per comprare online? «No, si compra bene tutto l’anno».

Come si fa a capire qual è la taglia giusta per noi? «Abbiamo un costumer service molto efficiente che aiuta a capire la vestibilità anche tramite foto indossate in base alla taglia (facciamo anche assistenza su WhatsApp e ai clienti piace molto)».

Ci sono dei capi che conviene acquistare prima dei saldi? «Quelli in denim, vanno a ruba più velocemente».

Il trend più forte di questo inverno? «Pitone e fur. Investite su questi pezzi».

Dopodomani è “Black Friday”: avete in programma iniziative speciali? «Facciamo il 35% di sconto on line, e poi faremo il 30% dal 1° al 26 dicembre solo per gli iscritti alla nostra newsletter».