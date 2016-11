Il cinema che fa tendenza: 5 look da copiare ai film in uscita

Cinque film appena usciti (o prossimamente nelle sale) da non perdere. E altrettanti look sorprendenti a cui ispirarsi.

1- IL FILM. “La La Land” di Damien Chazelle, al cinema dal 26 gennaio 2017. Un omaggio alla stagione d’oro dei musical americani che vede come protagonisti due sex symbol assoluti: Ryan Goslin ed Emma Stone. Un’aspirante attrice e un pianista jazz alla ricerca del successo, si incontrano e si innamorano a Los Angeles. Tra aspirazioni che si scontrano con la realtà, sentimenti, frustrazioni e sogni nel cassetto.

IL LOOK DA COPIARE. I vestitini fluidi e romantici in nuance pastello (verde, giallo, rosa, blu) sfoggiati da Emma Stone. Appena sotto al ginocchio, con gonna a ruota e spesso scollature all’americana. Immancabili le scarpette da ballo con cinturino alla caviglia e i mocassini bicolore con tacco midi.

A CHI LO CONSIGLIAMO. Questo è l’outfit giusto per chi ama lo stile vintage e romantico. Perfettamente adatto a sognatrici 2.0

2-IL FILM. “Miss Peregrine, la casa per bambini speciali” di Tim Burton, in uscita il 15 dicembre. Un altro capolavoro visionario del regista tratto dall’omonimo romanzo del 2011 scritto da Ransom Riggs. La trama racconta dell’insolito percorso di Jake, un ragazzo che attraverserà mondi e tempi alternativi, fino a ritrovarsi in un luogo magico dove vivono abitanti speciali con poteri altrettanto speciali.

IL LOOK DA COPIARE. Naturalmente quello della protagonista femminile Eva Green (Miss Peregrine, la padrona di casa), che sfodera uno stile impeccabile da dama gotica: silhouette definita, gonna longuette, vita stretta, spalline e maniche della giacca in stile Vittoriano. L’acconciatura: onda anni 30 con il tocco fantasy della sfumatura blu. L’accessorio immancabile: l’orologio da taschino. Ai piedi, tronchetti alla Mary Poppins.

A CHI LO CONSIGLIAMO. Per tutte quelle che amano lo stile rétro rigoroso ma non rinunciano a un tocco noir e misterioso.

3- IL FILM. “Sing Street” di John Carney, just arrived, purtroppo in poche sale. Sì, perché è un film di nicchia, un piccolo gioiellino per cultori della buona musica, oltre che un’operazione nostalgia subito osannata da chi non riesce proprio a uscire dai favolosi anni ’80. Ed è in quegli anni che è si svolge la storia, in una Dublino uggiosa che vede protagonisti sei ragazzi sfrontati e una giovane musa. C’è la nascita di una band, il sogno di arrivare a Londra e di avere successo. Una commedia romantica e ribelle sulla giovinezza e sulla forza della musica con una colonna sonora pazzesca e incendiaria: Duran Duran, Depeche Mode, Cure e Spandau Ballet solo per citarne alcuni.

IL LOOK DA COPIARE. Il total denim, il bomberino con il profilo elastico, la giacca oversize come quella sfoggiata da Madonna nei primi video, il cappellino a tesa tonda, i tronchetti come quelli rispolverati nelle ultime stagioni da Slimane per Saint Laurent e il coat dalle fantasie improbabili.

A CHI LO CONSIGLIAMO. Eterne teenager rock and roll.

4- IL FILM. “Genius” di Michael Grandage, al suo debutto come regista cinematografo dopo aver lavorato per anni come regista teatrale. Si basa sulla biografia di A. Scott Berg su Max Perkins, racconta appunto la storia dell’editore newyorkese che negli anni venti pubblicò i primi romanzi di F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway e Thomas Wolfe. Colin Firth è Max Perkins, Jude Law è lo scrittore Wolfe, il genio appunto. Ma figurano anche attorno come Nicole Kidman, Dominic West e Guy Pearce.

IL LOOK DA COPIARE. I cappottini dalle silhouette anni Venti con collo in pelliccia che sfoggia la Kidman (incluso il cappello, i guanti e la tracolla in cocco). E poi: le camicette in lurex, gli abitini da dive dei Roaring Twenties.

A CHI LO CONSIGLIAMO. Nostalgiche stilosissime, flapper girls contemporanee.

5- IL FILM. “Animali notturni”, secondo film scritto e diretto da Tom Ford, da domani al cinema. Una “storia dentro una storia”, in bilico tra la vicenda di Susan che riceve un manoscritto dal suo ex marito, un uomo che ha lasciato 20 anni prima, e che ora chiede la sua opinione, e un’altra storia che segue il manoscritto reale, chiamato appunto “Nocturnal Animals”, che ruota attorno a un uomo la cui vacanza in famiglia diventa violenta e mortale.

IL LOOK DA COPIARE. Quello di Amy Adams, il vero animale notturno del film.

Indossa abiti chicchissimi dalle scollature vertiginose. Camicie apparentemente innocue ma vedo-non vedo smorzate da severe gonne longuette ma poi riaccese da un make-up supersexy: labbra burgundy e smoky-eye. Mai senza gioielli importanti, scintillanti, da diva e un’attitudine magnetica.

A CHI LO CONSIGLIAMO. Alla femme fatale deluxe, sempre elegantissima e impeccabile. A chi vuole entrare in una stanza e far girare le teste di tutti i presenti maschi.