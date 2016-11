Black friday e tantissimi consigli beauty per risparmiare

Non sai cos è il black friday? Ne hai sentito parlare migliaia di volte, le tue amiche sorridono al sol pensiero ma tu…tu ancora non hai ben capito cosa sia questo maledetto venerdì nero!

Siamo sulla stessa barca, non ti preoccupare. Un paio di anni fa ero nella stessa situazione: tutti parlavano del black friday ed io non riuscivo proprio a capire di cosa si trattasse.

Così iniziai a chiedere in giro, feci una ricerca sul web e i miei occhi si illuminarono: avevo scoperto il significato di questo giorno e me ne ero innamorata.

Curiosa di scoprire di più? Oggi ti svelo tutto e ti do anche alcuni consigli utili per vivere questa giornata al meglio.

Cosa è il black friday? Il venerdì nero è una tradizione americana sbarcata nel bel paese. Si tratta di una giornata tutta dedicata allo shopping con migliaia di offerte e sconti super convenienti (un po’ come il primo giorno di saldi).

Quando è? Il venerdì nero cade il venerdì successivo al giorno del ringraziamento americano. La data è, di conseguenza, variabile.

Questa era un’infarinatura generale, qui ti spiego nei dettagli tutto sul black friday.

Passiamo ora ad un argomento più interessante: come sfruttare al meglio il black friday?

In Italia questa giornata è ancora poco conosciuta e pochissimi negozi decidono di aderire proponendo sconti sulla merce.

Un peccato, vero? Beh il miglior modo per approfittare degli sconti del black friday in Italia è quello di fare shopping online in siti esteri. Io ho sviluppato la mia strategia: ho riempito la mia wishlist su Lookfantastic (io lo amo, qui ti racconto di più) di prodotti che amo, qualche esempio? Foreo, Kerastase, Redken, Oskia, Ghd e molti altri, ho salvato e… ho chiuso il sito! Ora non mi resta che attendere la mezzanotte del 25 novembre (il black friday 2016), collegarmi e acquistare tutto con i super sconti del venerdì nero!

Alt! Ho pensato anche a voi perchè, oltre agli sconti, se acquisterete su Lookfantastic dal 25 al 28 novembre, inserendo il codice ALICEBF riceverete anche una super sorpresa direttamente a casa.

I siti a disposizione sono veramente infiniti, ecco una lista dei migliori: Aliexpress, Amazon, Ebay, Lightinthebox, Asos e moltissimi altri ancora!

Ti aspetto sulla mia pagina facebook alice cerea con tantissimi consigli utili.

Alla prossima!