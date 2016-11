Principesse millennials. Lo stile giusto per una notte da sogno (e non solo)

Alzi la mano chi non ha mai sognato almeno una volta nella vita di essere una principessa. Dai, su. Non siamo state sempre donne emancipate, in carriera, indipendenti, sicure, pratiche, che non hanno bisogno di niente e di nessuno.

Da ragazzine, prima di diventare quelle che “io non mi sposo, non mi serve l’abito bianco figurati il lungo che inciampo, niente cerimonia imperiale, né tantomeno un diadema tra i capelli non sono mica Courtney Love”, tutte abbiamo guardato i cartoon della Disney o giocato con le Barbie. Magari sognando di danzare in un abito sfavillante avvinghiate al principe azzurro di turno.

In un mondo che diventa sempre più volgare, dove il Galateo è “questo sconosciuto”, con modi poco gentili e rispettosi, partecipare al Gran Ballo delle Debuttanti può sembrare una tradizione parecchio démodé. Una lunga storia risalente al XVIII secolo che nasce nelle case nobiliari francesi. A Parigi all’Hotel de Crillon, giovani donne e cadetti facevano il loro ingresso nella società. Oggi è caduto in disuso, ma non del tutto. In Italia ce ne sono di famosi e longevi, attirano donzelle da tutta la penisola, c’è perfino chi arriva dall’America. Era il caso di andarci.

Per vedere, per osservare, per capire, per curiosità. Di certo non per debuttare in società. Forse nel reparto geriatrico, quello sì, considerando che l’età per l’iscrizione è tra i 16 e i 23 anni. Sono andata al Gran Ballo della Venaria Reale, alle porte di Torino, con Carlo Pignatelli e il suo team. Lo stilista disegna infatti per il sesto anno consecutivo gli abiti per le fortunate fanciulle (questa volta ben 42), accompagnate dagli Allievi Ufficiali dell’Accademia di Livorno. «Sono orgoglioso di contribuire alla felicità di queste ragazze con una creazione capace di rendere ancora più intenso ed emozionante questa occasione così importante: questi abiti sono il mio augurio, per loro, di portare sempre la magia nella vita», ha commentato Carlo Pignatelli.

Che ha disegnato abiti couture per Cenerentole 2.0: con gonna lunga sormontata da un bustino impreziosito da ricami, pizzi, drappeggi e lavorazioni sartoriali uniche. Il colore: in questo caso lo stilista ha scelto un avorio chicchissimo, ma c’è chi usa anche i pastelli (solo nelle sfumature rigorosamente soft).

Ecco alcune regole base di stile da seguire se volete sentirvi principesse per una notte.

1. L’effetto meringa è dietro l’angolo. Non esagerate con le balze, il tulle, gli orpelli che non si addicono all’eleganza senza tempo. Rispolverate i look di un’icona come Grace Kelly. Il troppo-troppissimo è out, specie se non siete filiformi.

2. No alla lingerie che si intravede, optate per il color carne. I reggiseni con spalline trasparenti, quelli banditeli: si vedranno comunque e l’effetto sarà imbarazzante.

3. I capelli devono essere sempre legati. Fatevene una ragione. Niente ciuffi o ciuffetti. Contegno e rigore in testa.

4. Il guanto lungo è un classico dall’eleganza indiscussa. In raso, chiffon, sopra il gomito oppure corto. Da usare per una grande soirée, ma anche per una serata tra amici. Fatelo entrare nel guardaroba di tutti i giorni per sentirvi sempre delle dive.

5. Un diadema, una coroncina preziosa è d’obbligo. Siete le regine della serata: osate pure.

6. Le scarpe. Perfette le classiche décolletée: in tessuti preziosi, meglio se con cinturino per poter ballare senza perderle come Cenerentola.

7. Il portamento è tutto. Siate leggiadre, fluttuate con la schiena dritta e sorridete. Sempre. Sarà quello il vostro accessorio vincente.

8. Il trucco deve essere leggero, la pelle luminosa. Labbra gloss, illuminanti per viso e décolté, blush nei toni del rosa effetto fiore di pesca saranno i vostri alleati.

Nella gallery qui sopra trovate tutto il necessario per un look da mille e una notte. Principe o non principe, ballo o non ballo, Keep on Dreaming.

Shopping a cura di Fabrizia Grassi.