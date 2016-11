Hillary: ma come ti vesti?

Ammettiamolo, suvvia. Un po’ ci mancano quei look sgargianti dalle nuance improbabili (dal fucsia al blu elettrico) che tanto facevano parlare gli addetti ai lavori (e non solo).

Ci sono voluti vent’anni perché Hillary Clinton dicesse addio alle giacchette taffetà, a quei trench giallo canarino e ai mitologici coat traslucidi sempre sfoggiati con capelli senza piega, fermati da un cerchietto o con coda attorcigliata in un dozzinale elastico. Pratica è pratica. Anche un po’ troppo.

Oggi la divisa tailleur+pantaloni (il cosiddetto pantsuit) è il suo cavallo di battaglia. Con un guizzo di sobrietà, fin troppo piatta per i nostri gusti. Un team di stylist si saranno detti: “Piuttosto che azzardare, meglio un’immagine più rassicurante”. E così fu.

I colori, poi, sono tutti più banalotti e sottotono. Niente più azzardi, niente più guizzi. Al massimo un filo di perle, capello rigorosamente fonato e l’accessorio vincente: il sorriso Colgate.

Per i primi dibattiti Hillary ha sfoggiato nell’ordine completi blu scuro, nero, marrone chiaro che tanto la facevano assomigliare alla versione femminile dei candidati sfidanti.

Poi, in vista delle primarie, ha osato con un tailleur bianco. Per spiccare letteralmente sul palco, ma anche perché simbolo di purezza e di nuovo inizio. Un cavaliere senza macchia, super Hillary.

Ora la domanda è: cosa indosserà la nostra eroina nelle ultime ore della battaglia dei comizi per convincere gli elettori? Si accettano scommesse. Una cosa è certa: nessuna giacchetta brillante potrà essere meno chic dell’imbarazzante acconciatura di Donald Trump.

Hillary, noi ti vogliamo vestire così.