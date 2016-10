L’editoriale del direttore

- UN INDOVINO MI HA DETTO -

Ieri ho trovato in un fortune cookie (quei meravigliosi biscottini orientali che contengono un monito-divinazione) un bigliettino con la frase “Il più grande successo nella vita l’hai con le cose che fai sinceramente”. Quanto è vero! L’adesione dell’anima all’azione porta grandi risultati. Glamour è un giornale di successo perché è fatto sinceramente. Gli amici veri sono quelli schietti e leali. Siamo talmente circondati dalla falsità che spesso la sincerità viene recepita come offesa. C’è un luogo dove possiamo/dobbiamo essere davvero oneste con noi stesse: lo specchio. E non parlo solo di estetica. Impariamo a guardarci, a chiederci se davvero crediamo in quella cosa, se amiamo quella persona, se ci stiamo comportando con equità. Mentire agli altri è brutto, ma mentire a se stessi può essere molto pericoloso.

Questo numero di Glamour è ricco di idee shopping, di indicazioni di stile, di personaggi e di bellezza. Per la seconda volta in tre anni abbiamo in copertina la splendida Karolina

Kurkova, KK prima delle altre KK (Karlie Kloss e Kim Kardashian). Il segreto del suo successo? Determinazione e ricerca della perfezione. Con assoluta sincerità. ENJOY!

Cristina Lucchini, direttore di Glamour