Cinque motivi per comprare Nuova up! di Volkswagen

Mai stata così perfetta e glamour: è Nuova up! la city car di Volkswagen ancora più sicura, agile e personalizzabile. Se hai bisogno di una nuova auto e vivi in città facci un pensierino. In redazione noi siamo già pazze di lei.

Cinque motivi per comprarla

1 È tutta nuova

Rinnovato design con linee che esprimono subito carattere, funzionalità e ricercatezza dei dettagli.

Il frontale è accattivante, grazie al paraurti scolpito, alle nuove cornici e ai gruppi ottici anteriori,

con luci diurne a LED di serie.

2 È sempre connessa

Finalmente puoi integrare la tua Nuova up! con il tuo smartphone. Basta inserirlo nella dock station, scaricare l’app Volkswagen maps+more e la nuova radio “Composition Phone” si trasforma in navigatore (con mappe anche off line), radio e computer di bordo e, in più, ha la funzione vivavoce e riconoscimento della scrittura a mano che ti permetterà di effettuare una ricerca sul display senza distrarti dalla guida. Sì, questa è perfino un’auto intelligente.

3 È rock

Con il pacchetto speciale beats up! potrai personalizzare la tua Nuova up! con un sound system beats da 300 watt con sette altoparlanti high-end. E insomma ti sembrerà di stare sotto il palco di un concerto. Invece sarai dentro la city car più confortevole e cool in circolazione.

4 La personalizzazione è al top

Con Nuova up! potrai esprimere tutto il tuo stile e personalità: 7 rivestimenti dei sedili tra cui scegliere, dotati di poggiatesta integrati, 8 design della plancia, 13 colori per la carrozzeria, 3 tinte per il tetto, 3 vernici a contrasto per gli specchietti retrovisori esterni e personalizzazioni extra con il Design Pack e lo Style Pack.

5 La sicurezza up!

La dotazione di serie comprende il City Emergency Brake, il sistema di frenata d’emergenza automatica che a una velocità compresa tra i 5 e i 30 km/h interviene attivamente arrestando la vettura quando rileva un ostacolo. Riducendo l‘entità dell‘impatto o evitando la collisione.

Guidare non è mai stato così facile e sicuro.

Se sei interessata ai dettagli, in questo caso non sono pochi. Li trovi tutti qui.

Se invece vuoi saperne più di lui dell’auto che hai scelto (sempre ammesso che tu non ne sappia già di più) eccoti le dotazioni di serie che fanno la differenza.

take up!

Radio “Composition Phone“ e “maps+more“.

Luci diurne a LED

Chiusura centralizzata

Specchietti retrovisori con indicatori di direzione integrati

Drive Assistance Pack: City Emergency Brace, Sensore pioggia, Leaving Home/

Coming Home

move up! (dotazioni aggiuntive rispetto a take up!)

Fari fendinebbia con luci di svolta integrate

Climatizzatore

Drive Pack: Cruise Control, Sensori di parcheggio posteriori, Display Multifunzione Plus

high up! (dotazioni aggiuntive rispetto a move up!)

Volante multifunzione in pelle

Specchietti retrovisori regolabili e riscaldabili elettricamente

Cerchi in lega “radial“ da 15”

Pomello del cambio e freno a mano in pelle