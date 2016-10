Una parrucca a prova di axel

Un set da favola (l’Arena di Verona), abiti da sogno (disegnati dal premio Oscar Milena Canonero) e le stelle dell’ice skating internazionale (come Evgenii Plushenko, Kiira Korbi a Carolina Kostner): ecco gli ingredienti di Intimissimi On Ice, il megashow dedicato al pattinaggio su ghiaccio del gigante dell’underwear italiano. Protagonisti, oltre a salti e figure, anche i capelli dei perfomer: più naturali in alcune scene oppure nascosti sotto incredibili parrucche simili a nuvole. Nel backstage dell’evento Giovanni Iovino, Hair Stylist di Cotril, ci ha svelato il segreto per creare pettinature…a prova di piroetta. ‘Ciò che conta è riuscire a creare una buona base raccogliendo i capelli con una lacca gel che da’ corpo e fissa in modo più deciso. Poi è possibile puntare la parrucca con le mollette: ne servono circa una ventina per essere sicuri che resista a trazione e movimento. Anche i tools giusti sono essenziali, come pettini e spazzole. Qui ne abbiamo almeno 15 a testa!’.

