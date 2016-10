Kenzo per H&M: tutti i look

Segnate subito in agenda. Dal 3 novembre sarà disponinile in oltre 250 punti vendita in tutto il mondo oltre che online la collezione di Kenzo x H&M.

Stampe animalier, colori fluo, lettering, forme oversize e influenze molto street. Sarà questo il mood della linea disegnata da Humberto Leon e Carolin Lim, direttori creativi della Maison francese dal 2011 e fondatori del concept store e del brand Opening Ceremony. Dopo nomi del calibro di Lanvin, Balmain, Versace, Viktor&Rolf, il colosso svedese ha scelto loro, i maghi del coolness.

Eccovela tutta! Spazio totale alla creatività: le immagini del lookbook sono state infatti scattate con una serie di artisti, giovani creativi e attivisti.

