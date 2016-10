Nel backstage di Intimissimi on Ice

One Amazing Day: è proprio questo il titolo dell’ultima edizione di Intimissimi On Ice, lo show dedicato al pattinaggio su ghiaccio creato dal colosso dell’underwear italiano e arrivato ormai alla sua terza edizione. E Il 7 ottobre, che ha segnato il debutto dello spettacolo, è stato proprio così, una giornata incredibile: noi di Glamour siamo stati dietro le quinte per vedere come nasce lo spettacolo, toccare con mano l’atmosfera che si respira e vedere da vicino gli abiti incredibili creati dal premio Oscar Milena Canonero.

Ma non solo: sotto i riflettori, nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona, oltre ad ice skaters del calibro di Evgeni Plushenko, Kiira Korbi, Karolina Kostner e Andrea Bocelli (la cui voce ha accompagnato la performance dei protagonisti) anche make up e hairstyle creati in esclusiva per l’evento. Abbiamo chiacchierato con Giovanni Iovino, Global Creative Director di Cotril, e Michele Magnani, Global Senior Artist di Mac, che ci hanno raccontato cosa significa creare il look giusto per un progetto come Intimissimi On Ice.

CAPELLI. Raccontaci del lavoro realizzato per lo show. «Ovviamente per la costruzione delle acconciature ci siamo ispirati agli abiti e allo stile creato dalla costumista Milena Canonero. L’armonia dello spettacolo è fondamentale, ogni elemento deve fondersi e seguire un’unica linea comune. Lo show è ambientato nel corso di una giornata e ogni look è diverso, subisce una vera e propria metamorfosi e in base alla situazione abbiamo diversi cambi nelle acconciature. Si parte con uno stile più naturale per arrivare a raccolti complessi ispirati a diverse epoche storiche (ma rivisitati in chiave contemporanea). La trama ha una svolta fantastica e così anche i capelli diventano più fantasiosi, ad esempio abbiamo utilizzato parrucche simili a nuvole vaporose e cerchietti luminosi che assomigliano a stelle. Dal punto di vista tecnico direi che la cosa più importante è utilizzare prodotti rimodellabili e miscelabili tra loro in modo da poter realizzare facilmente i numerosi cambi di look. Uno dei prodotti più importanti usati per lo show è una lacca a tenuta extraforte capace di fissare l’acconciatura in modo da renderla resistente al movimento e agli elementi, come il vento e l’umidità proveniente dalla pista ghiacciata. Un altro prodotto fondamentale è un gel-lacca che garantisce un fissaggio davvero estremo.»

Torniamo per un attimo alla vita reale, come possiamo ravvivare i capelli alla fine di una lunga giornata di lavoro? «Se la chioma è secca l’ideale è utilizzare un olio che idrata le punte e ricompone l’acconciatura, rendendola di nuovo morbida e setosa. Invece per chi ha una texture più fine e sottile, poco corposa l’ideale è utilizzare una polvere capace di dare volume, asciugare la cute e rinfrescare i capelli dandogli volume immediato».

TRUCCO. Michele Magnani, Global Senior Artist di Mac, ci racconta come lo ha realizzato. «Il beauty look che abbiamo creato nasce sicuramente dalla collaborazione con la costumista: è stato un vero e proprio brain storming! La sua idea di come dovrebbero essere gli abiti per lo spettacolo è stata da subito molto chiara e noi abbiamo cercato di tradurla in make up. Il mio background è strettamente legato alla moda ed è molto diverso dal trucco teatrale tradizionale, generalmente più pesante e stratificato. Ho quindi cercato di trovare un punto d’incontro tra questi due approcci; ad esempio ho utilizzato fondotinta di ultima generazione waterproof e long lasting, perfetto perchè molto elastico e adattabile alla pelle pur avendo un finish ultranaturale. Non dimentichiamo che i performer fanno uno sforzo fisico, cantano, ballano e si muovono continuamente: i prodotti devono essere impalpabili e confortevoli sulla pelle perchè il focus deve rimanere su voce ed esibizione. Nel corso dello show i personaggi vivono una sorta di sogno. Si inizia con un aspetto più naturale per finire a qualcosa di più intenso e amplificato che ricorda più un accessorio che un semplice abbellimento. Ad esempio abbiamo applicato tanti cristalli, che hanno un effetto trasformativo sul volto. Il prodotto must dello show è stato sicuramente il glitter, ne abbiamo usato tantissmo, e le ciglia finte (piu legate alle radici del makeup teatrale). Una sfida importante non è soltanto la distanza dal palco che disperde il trucco e lo rende meno visibile al pubblico, ma anche le riprese televisive in HD realizzate in contemporanea: il make up deve essere funzionale a entrambi e i prodotti utilizzati devono avere una perfetta resa sul piccolo schermo».

Come ravvivare il trucco alla fine di una lunga giornata di lavoro? «Ogni donna dovrebbe avere nel proprio beauty case un blush rosato che ravviva l’incarnato e dona un aspetto più fresco. Fondamentale anche una crema da applicare sui contorni del viso per creare punti luce e restituire quella tridimensionalità che a fine giornata si perde un po’ perche il trucco si appiattisce. Altro alleato fondamentale è il correttore per piccoli ritocchi e per cancellare i segni della stanchezza».

