L’editoriale del direttore

- NICE MEMORIES -

Ho ritrovato questa foto scattata a Budapest sette o otto anni fa. Sembra venire da un’altra era, fatta

di telefoni pubblici, gettoni, file alle cabine e… più libertà! Sì, lo confesso: per quanto possa amare la tecnologia, sento un po’ di nostalgia per certi vecchi riti (e oggetti) e un po’ di fastidio per l’invadenza di sms/WhatsApp/chiamate/email & Co. Siamo sempre raggiungibili, sempre connessi, sempre informati… e ci parliamo sempre meno. Anche al ristorante o in vacanza la conversazione è ridotta ai minimi termini, inframmezzata da bip, squilli, suonerie. Lo trovo davvero molto maleducato e lo dico a costo di passare per una “vecchia zia”. I teenagers si mandano messaggi anche a tre metri di distanza. Le dichiarazioni d’amore, gratitudine, gioia sono affidate a emoticons, quasi che il cuore non avesse più parole. Non stiamo esagerando? Anche alle sfilate ho l’impressione che più che guardare gli abiti si facciano foto per Instagram; e che dire del fatto che in pochi ormai applaudono all’uscita del designer perché hanno le mani impegnate a fare il video? La moda noi preferiamo ancora raccontarvela attraverso testi e servizi fotografici, con serietà, professionalità e rispetto.

Cristina Lucchini, direttore di Glamour