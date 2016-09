10 motivi per non perdersi il Fashion Film Festival Milano

Sì, la moda e i corti si piacciono. Da un po’ di tempo ormai. Perché raccontare le maison del lusso (ma non solo) in video di pochi minuti è possibile e funziona. La prova provata: le migliaia e migliaia e migliaia di visualizzazioni che il genere conquista su YouTube. Un esempio: Castello Cavalcanti, che il regista-mito dei Tenenbaum Wes Anderson ha realizzato per Prada nel 2013, sfiora il milione di like. Se ve lo foste perso, non disperate e godetevelo qui.

Per celebrare questa liaison creativa, Glamour rende omaggio all’ultimo microfilm d’autore realizzato per un brand che conosciamo tutte: Twinset. S’intitola Per sempre e porta la firma di Paolo Genovese, reduce dal successo dell’anno Perfetti sconosciuti. A pag. 223 del numero di ottobre, una delle protagoniste – Giulia Bevilacqua – vi porta praticamente sul set.

E se dopo aver letto l’intervista, siete colte da una voglia irrefrenabile di clip che nascono dall’incontro di direttori artistici illuminati e marchi attenti alla sperimentazione, rallegratevi: sta per cominciare la terza edizione del Fashion Film Festival Milano, la rassegna internazionale che dà voce alla moda nel più contemporaneo dei linguaggi possibili: quello dei corti, appunto.

Quando: dal 24 al 26 settembre.

Dove: all’Anteo spazioCinema (via Milazzo 9).

Cosa: 180 fashion short film selezionati tra oltre 750 opere da più di 50 Paesi. Registi affermati ed emergenti, grandi nomi del lusso italiano e giovani designer.

Chi: fondata e diretta da Costanza Cavalli Etro, la manifestazione ha il supporto di Mercedes-Benz e il patrocinio del Comune di Milano e della Camera Nazionale della Moda Italiana.

Perché: ci sono almeno 10 motivi per non perdersi la tre-giorni.

1.

L’ingresso è free. Basta registrarsi sul sito fashionfilmfestivalmilano.com/it.

2.

Vedere la regina di Vogue America Anna Wintour, il suo caschetto impeccabile e l’attrice del momento Alicia Vikander (già, la svedese che sta con l’adorabile collega stropicciato Michael Fassbender) recitare insieme in The magic diner di Niclas Larsson.

3.

Realizzare (con piacere) che la giovane diva Elle Fanning sa tornare semplice ragazzina in It was all a dream di Steven Brahms.

4.

Assistere all’anteprima del documentario Anna Piaggi: Una visionaria della moda, scritto e diretto da Alina Marazzi. A quattro anni dalla scomparsa di una delle penne più importanti del fashion system internazionale, la regista milanese mette davanti alla macchina da presa la pronipote Galatea e gli amici di una vita: Manolo Blanhik, Jean-Charles de Castelbajac, Stephen Jones, Rosita Missoni… e lascia loro raccontare Anna-personaggio e Anna-persona.

Segnate in agenda: 24 settembre, ore 21, sala “400”.

5.

Trovarsi la top model Karlie Kloss distesa sul tavolo da lavoro di un maestro artigiano Tod’s, nel ruolo di protagonista della performance video VB Handmade della superartista Vanessa Beecroft .

6.

(Ri)scoprire i fashion film sperimentali degli anni Sessanta e Settanta, ovvero i tesori di Bruno Munari (che – tra l’altro – sembrano modernissimi), di Ugo Nespolo e di Mario Schifano. Fanno parte della “sottorassegna” Body&Garment, in collaborazione con la Cineteca Nazionale.

7.

Arricchirsi ai dibattiti sul legame tra moda e mondo digitale. Accanto alle proiezioni, nella sala 200, s’incontrano personalità del mondo dell’entertainment, dell’arte, della cultura e del design.

Il talk più glamour: Women in film, domenica 25 alle 15, con Emanuela Martini, direttrice del Torino Film Festival, e la regista Alina Marazzi.

Il più divertente: Fashion in radio, lunedì 26 alle 14.30, con La Pina e Nicoletta Morozzi, direttrice dell’Area di Fashion Design presso NABA.

8.

Rendersi conto di come 10 top brand italiani vengono percepiti (e interpretati) dai millennials, grazie al momento Through My Eyes.

9.

Votare i vincitori (o le vincitrici) di 14 categorie, raccolte in due sezioni: Established Talent (Telenti Affermati) & New Talent (Nuovi Talenti). A partire dal 27 settembre.

10.

Rivedere i corti preferiti su dplay.com, servizio gratuito di Discovery Italia. Fino al 10 ottobre, avete a disposizione gli short film in concorso quest’anno, oltre 50 delle precedenti edizioni e contenuti inediti, tra cui la produzione originale FFFMilano Tribe: Costanza Cavalli Etro a tu per tu con gli influencers del mondo della moda.