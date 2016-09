/ -











1. Abbiamo trovato la sosia di Audrey Hepburn. E l’abbiamo fatta fotografare da Douglas Kirkland, la star della fotografia che al tempo ritrasse l’indimenticabile protagonista di Colazione da Tiffany. Le due si assomigliano come gocce d’acqua: stessi occhi da cerbiatto, proporzioni minute, lineamenti eleganti. Ah, anche la sosia fa l’attrice. E non è americana. Chi è? (Nome e cognome, intervista e servizio fotografico, a p. 239 di Glamour di ottobre).

2. Quest’autunno nel guardaroba non può mancare la gonna in tulle. Chi lo dice? Glamour ovviamente. E almeno 5 stilisti che hanno fatto di questo capo il protagonista delle ultime passerelle. Uno è Antonio Berardi. Gli altri? (Scopritelo a p. 112).

3. Kasia Smutniak non ha paura di correre in auto né di pilotare alianti. Ma c’è una cosa che la terrorizza. Indovinate quale? (Se non ci arrivate, andate pure a p. 189).

4. In inglese peekaboo significa bu-bu-sette, il gioco che si fa con i bambini. La baguette è un famoso sfilatino di pane francese. Che cosa avranno in comune questi due elementi così diversi? E qua vi voglio! (Se vi arrendete, la vostra destinazione è p. 292).

5. Ricordate il monito della nonna “dai 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire”? Secondo voi, ai capelli fa bene o fa male? (La soluzione è a p. 367).