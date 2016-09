Nuovo iPhone 7 (jet black): come il tubino nero di Audrey Hepburn

«One I never over-dressed or underdressed with a little black dress».

Karl Lagerfeld

Poche storie: dici iPhone 7 e pensi al modello jet black. Non me ne vogliano le altre texture (argento, oro, oro rosa e corvino opaco), però la nuova generazione del melafonino è il colore della notte, puro e uniforme. E quando dici nero, non c’è donna che non pensi al tubino di Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany. Sì, magari qualcuna immagina un paio di décolleté con stiletto sexy o un capo di lingerie tanto prezioso quanto irresistibile. Ma la stragrande maggioranza riesce a visualizzare l’attrice nei panni di Holly fasciata in un little black dress firmato Givenchy. Di una semplicità assoluta, di un’eleganza senza tempo. Impeccabile sempre.

Ecco, avere fra le mani l’ultimo smartphone di casa Apple è un po’ come infilarsi il must have di ogni guardaroba. Del resto, device e abito hanno parecchie affinità, oltre al fatto che si abbinano alla perfezione.

Il primo punto in comune? Si dice capacità di distinguersi, si legge chic.

Qui i lati più chic dell’iPhone 7 (e della versione Plus).

1. L’ELEGANZA È UN’IDEA SEMPLICE

Parole sante! Di Inès de la Fressange, modella e stilista francese. Aggiunge Valentino: “L’eleganza è l’equilibrio tra proporzioni, emozione e sorpresa”. Ecco, i nuovi melafonini, con display da 4,7” e 5,5” (il modello Plus), sono un sapiente mix di piccole sorprese e grandi emozioni. A partire dal guscio jet black, liscio al tatto, lucidissimo, essenziale (diventano quasi invisibili le bande in plastica sul retro per la ricezione del segnale dell’antenna, che ora alloggiano lungo i bordi della scocca). Con un non so che di rigoroso e austero-attraente, alla maniera della donna Marni e Prada.

Per chi lascia l’iPhone 6/ 6s per il 7, sembra di passare dal pregiato cotone d’Egitto alla preziosa seta.

2. COME ANDY MCDOWELL E HUGH GRANT

Ricordate la scena della commedia british per eccellenza Quattro matrimoni e un funerale (1994) in cui Carrie/Andy McDowell e Charles/Hugh Grant, dopo un tot di cerimonie, riescono a dichiararsi amore reciproco sotto secchiate d’acqua? Semmai qualcuno si sognasse di girare il remake oppure il sequel, molto probabilmente, attualizzerebbe la scena dotando i protagonisti uno smartphone. Water resistant, certo, che è una delle caratteristiche più interessanti dell’iPhone 7. Insomma, lui non è waterproof tipo il mascara, però se ne infischia di schizzi, bicchieri di champagne che si rovesciano, romantiche dichiarazioni sotto la pioggia, telefonate-fiume sotto un Borsalino a falda troppo stretta per ripararvi dal temporale. E addio bagni di riso per asciugare l’umidità! Lui fa spallucce pure alla polvere: la trousse di fard si rompe in borsetta, a un passo dal melafonino? Pas de problème!

3. PIÙ PICCOLO, MA PIÙ LUNGO

Se l’iPhone 6s pesa 143 grammi, il 7 non supera i 138. Quanto al nuovo Plus, sulla bilancia perde quattro grammi netti. E guadagna in “resistenza”: la batteria del modello con display da 4,7” dura due ore in più, quello con schermo da 5,5” regala 60 minuti extra. Non male, visto che sullo smartphone si sta al passo con le puntate di The Affair (via app Sky Go) ed Easy (dall’applicazione di Netflix, dal 22 settembre).

4. MANICURE-SCULTURA? NON TI TEMO

Il tasto Home dell’iPhone 7, il più durevole e il più reattivo di sempre, sembra studiato per le beauty addicted con la fissa per le unghie XL e a stiletto, tipo Joan Crawford negli anni ’30: dimenticate il concetto di pulsante fisico da premere, il “clic” viene simulato al tocco; la risposta tattile è precisa e personalizzabile, grazie al nuovo Taptic Engine.

5. ANIMALI NOTTURNI

Un altro highlight chic del melafonino? La fotocamera da 12 MP, con quattro flash LED combinati insieme, è a misura di scatti by night: ai party, alle cene romantiche, sui red carpet dal tramonto in poi, ai matrimoni al chiaro di luna… Senza contare che il sistema di stabilizzazione ottica è stato riprogettato per ridurre le sfocature dovute a soggetti mossi o a una presa poco ferma (ah, gli scherzi dell’emozione!).

Anche i selfie fanno un salto di qualità: la videocamera frontale FaceTime HD da 7 MP non ha solo una risoluzione maggiore, ma cattura le immagini con una gamma cromatica più ampia. Risultato: gli autoscatti paiono davvero nitidi, molto brillanti. E la tonalità della pelle sembra più naturale: merito del Retina Flash, che si adegua alla luce dell’ambiente per restituire grana e texture a prova di make-up artist.

6. PASSIONE BIJOUX

Ormai lo sanno pure i muri: l’uscita mini-jack dei classici auricolari con il filo è magicamente sparita dall’iPhone 7. Le cuffie condividono l’ingresso con il caricabatterie. Perché, presto, a ottobre, vorremo tutti gli AirPods: wireless, intelligenti, dal design minimal-chic, superlight (quattro grammi l’uno). Per usarli, è sufficiente toglierli dalla custodia, in cui si ricaricano: una volta indossati la musica parte ed è facile confonderli per degli orecchini; appena si tolgono, entrano in pausa.

Sono compatibili con tutti i device e gli smartphone Apple (a partire dal 5). Però, gli “Androidiani” non si sentano discriminati: gli AirPods funzionano anche per loro. Costo: 179 euro.