Top Gun: 30 anni esatti e non sentirli

L’ultimo glorioso concerto dei Queen e il primo numero di Dylan Dog. La nascita di Lady Gaga, di Robert Pattinson e di Irina Shayk.

C’è chi dice che il mondo dello spettacolo sia in debito, con il 1986. C’è chi dice che Tom Cruise non sia da meno. Trent’anni fa esatti diventava per sempre il tenente Pete “Maverick” Mitchell, il pilota più stiloso della Marina degli Stati Uniti, con gli occhiali Ray-Ban a goccia e il giaccone G-1 in pelle (con collo in montone). Ovvero, il protagonista dell’inossidabile cult Top Gun.

Quante volte l’avete visto da quel 25 settembre, giorno in cui usciva nelle sale italiane? Se siete Millenials della prima ora o giù di lì, il film di Tony Scott se la gioca con Dirty Dancing e Pretty Woman, vero? Per chi ha già salutato con gioia gli “anta”, invece, potrebbe vincere al fotofinish contro Io e Annie. E voi, neoventenni? Rispondete all’appello. Qualora non risultasse nel vostro “cahier du cinéma”, l’occasione per rimediare è presto servita: il 26, 27 e 28 settembre Top Gun torna sul grande schermo. E siccome ci torna spolverato e in 3D, tutto nuovo ma old style, anche i fan più sfegatati (alla quindicesima visione come minimo) stanno già prenotando il biglietto su www.stardust.it/eventi.

Lo confesso, faccio parte della tribù. E qui vi do 8 motivi per inserire l’action movie nella classifica degli indimenticabili & senza tempo.

1. DONNE D’AZIONE

Un militare bello e dannato (con la passione per le moto “cattive” e il beach volley). Un aereo

TOMCAT, per la precisione il Grunmann F-14, a misura di manovre da combattimento ardite. Un nemico, più d’uno, da abbattere. Così, sulla carta, pure Top Gun potrebbe essere archiviato tra quei film muscolari, testosteronici, alla Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone. E invece, ha slanci iper-romantici. Sissignore! È, prima di ogni cosa, una storia di amicizia e di coraggio. Che il pubblico femminile apprezza. E continua a cercare, con fatica: di action movie davvero unisex non se ne trovano poi tanti in giro. A meno che il protagonista non sia Keanu Reeves o Jason Statham.

2. CITAZIONI A PROVA DI CINEFILI DOC

Nel 2005 l’American Film Institute fa un sondaggio per comporre l’AFI’s 100 Years… 100 Movie Quotes. Si aggiudica il 94esimo posto la battuta di Maverick “Sento il bisogno, il bisogno di velocità” (in versione originale ha indubbiamente più appeal: “I feel the need, the need for speed”, ma tant’è). Da usare per colpire al cuore i cultori della materia, insieme a:

– “È un’informazione riservata, potrei dirgliela ma poi dovrei ucciderla” (so hot);

– “Troppo rischioso? Io, quando voglio qualcosa, cerco di averla comunque” (so determined);

– “Se si fida di me il governo, può fidarsi anche lei!” (so powerful).

3. SUONALA ANCORA, GIORGIO (E TOGLIMI IL RESPIRO)

Giorgio sta per Giorgio Moroder, dj, produttore italiano tra i più famosi all’estero, mago delle colonne sonore. Porta la sua firma quella di Flashdance (ed è subito What a Feeling / Bein’s believin’ / I can have it all, now I’m dancing for my life / Take your passion / And make it happen…), di American Gigolò, Scarface, La storia infinita (con l’aiuto di Klaus Doldinger)… E di Top Gun. Lui, e Tom Whitlock, scelsero la sensuale Take My Breath Away (letteralmente “toglimi il respiro”) cantata dal gruppo new wave dei Berlin. Ai tempi, la ballata valse loro un Oscar e un Golden Globe; ascoltata qui e ora, dimostra di portare da Dio i suoi trent’anni, come le hit dei Queen e i pezzi trip-hop di Sade. I-n-t-r-a-m-o-n-t-a-b-i-l-i.

4. CANTALA ANCORA, TOM

Se vi chiedo di pensare al protagonista di un film – belloccio -, che intoni a cappella una dichiarazione d’amore, chi vi viene in mente? Musical esclusi, s’intende. Rupert Everett, che gorgheggia I Say A Little Prayer di Aretha Franklin ne Il matrimonio del mio migliore amico, oppure Tom Cruise che improvvisa (si fa per dire) You’ve Lost That Loving Feeling dei The Righteous Brothers in Top Gun, facendo cadere ai suoi piedi una biondissima Kelly McGillis?



5. PUNTA IN ALTO, TOM

La vera dura verità: tutto si può dire di Cruise, tranne che sia un marcantonio. Se Leonardo DiCaprio supera il metro e ottanta e Chris Hemsworth addirittura il metro e novanta, lui arriva al metro e settanta risicato. Ma in Top Gun Tom è alto, o almeno così sembra, più che in ogni altro film. Il trucco c’è, ovvio: in scena, accanto alla partner Kelly McGillis (1 metro e 78 sulla carta d’identità), saliva sempre su un rialzo.

6. SEQUEL (O REMAKE): MEGLIO TARDI CHE MAI

La storia del cinema insegna: i nuovi capitoli dei veri cult si fanno aspettare non poco, arrivano dopo anni e anni di silenzio. Nemmeno ci fosse una regola non scritta per cui il valore di un lavoro è direttamente proporzionale ai tempi di attesa di seguiti e simili.

Per chi non ci credesse:

– 13 anni tra Alla ricerca di Nemo (2003) e Alla ricerca di Dory (2016);

– 15 anni tra Il diario di Bridget Jones (2001) e Bridget Jones’s Baby (2016); 12 tra Che Pasticcio, Bridget Jones! (2004) e Bridget Jones’s Baby (2016);

– 20 anni tra Indipendence Day (1996) e Independence Day: Rigenerazione (2016);

– 21 anni tra Trainspotting (1996) e T2: Trainspotting (nelle sale nel 2017);

– 24 anni tra Point Break (1991) e Point Break (2015);

– 35 anni tra Blade Runner (1982) e Untitled Blade Runner Project (nelle sale nel 2017);

– 41 anni tra Easy Rider (1969) e Easy Rider: The Ride Back (2012);

– 54 anni tra Mary Poppins (1964) e Mary Poppins Returns (nelle sale nel 2018).

Se tutto procede bene, non manca molto al secondo round di Top Gun. È di pochi mesi fa la notizia che Tom Cruise tornerà nei panni dell’eroe della Marina (e Val Kilmner nel ruolo di Iceman). Noi fan autentici siamo pronti dal 2012: all’epoca la produzione si era fermata per il suicidio del regista Tony Scott.

7. VEDI ANCHE…

Ah, quanti film hanno copiato Top Gun! Non intendo fedeli parodie e spoof movie alla Hot Shots!, con l’attore Charlie Sheen che fa il verso a Tom Cruise-Maverick. No, no. Io parlo di facsimile che hanno un debito verso la pellicola di Tony Scott, perché riproposta in versioni non sempre originali e personali. Qualche esempio recente? Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche, 2001, interpretato da Owen Wilson e Gene Hackman; Battleship, 2012: nel cast figura la popstar Rihanna.

8. E GRAZIE DEGLI OCCHIALI

Il tubino nero che fa subito Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany (1961) e il vestito bianco Sharon Stone in Basic Instinct (1992). Il costume rosso che fa subito guardaspiaggia di Baywatch e i Ray-Ban a goccia, gli Aviator, Tom Cruise in Top Gun. Ci sono capi di abbigliamento e accessori che devono la loro fama alle produzioni hollywoodiane. Parecchi diventano iconici, ma restano lì nell’armadio. Alcuni resistono strenuamente alle mode. Di anno in anno vengono riproposti, senza perdere il fascino della provenienza cinematografica. E poco importa che, sfoggiati da certi attori, facciano tutta un’altra figura.