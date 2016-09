Domani a Milano tutti a caccia di cuori!

Top Gun: 30 anni esatti e non sentirli

25 settembre 1986: per tutti noi Tom Cruise diventava per sempre il tenente Maverick. Non aspettiamo altro che vederlo per l’ennesima volta in divisa, con gli occhiali da sole a goccia e il giaccone G-1 in pelle, ma in versione in 3D (al cinema). Perché certi film, pochi, sono capaci di non invecchiare