Allenamento one-to-one: ne parliamo Lee Mullins, fondatore di Workshop Gymnasium

Ho sempre pensato che l’allenamento fosse una questione molto individuale. E incontrare Lee Mullins, il fondatore e Master Trainer di Workshop Gymnasium, un rivoluzionario programma di allenamento che tiene nei Bulgari Hotel di Milano e Londra, è stata una grande conferma. Abbiamo <p>”>Perché è così importante fare allenamento con un personal trainer?

«Il vero vantaggio di avere un PT qualificato non è soltanto la creazione di programmi su misura per te, ma anche la capacità di stimolarti e supportarti proprio sui tuoi punti più deboli. Io dico spesso che la capacità di un buon PT è quella di far credere al cliente di dargli ciò che vuole, mentre in realtà gli sta dando quello di cui ha veramente bisogno».

Come nasce il tuo “Workshop Gymnasium”?

«Volevo creare programmi specifici più personalizzati in tutto il mondo, e ci sono riuscito. Ho raggiunto l’obiettivo grazie a un “quadro di valutazione” molto particolare. Mi aiuta a identificare gli squilibri, così come il patrimonio genetico di un individuo e mi permette di creare training molto precisi che rispondono alle sue necessità. Così, c’è chi ha bisogno di allenarsi un paio volte alla settimana o chi quasi tutti i giorni».

Perché avete scelto gli Hotel Bulgari per questo tipo di allenamento?

«Il nostro concetto di Workshop riguarda tutto il corpo, ha un approccio olistico alla salute, alla formazione e al benessere, e il Bulgari Hotel è il posto giusto per completare quello che noi facciamo in palestra. È molto importante, una volta usciti, ritrovarsi in un ambiente bello e rilassante».

Guardate tutto il workout qui.

Cosa deve fare una persona per allenarsi con te?

«Se volete entrare nel Workshop al Bulgari Hotel di Milano, scrivete qui spa.milano@bulgarihotels.com».

Per sapere di più su Lee e il suo Workshop Gymnasium andate su http://workshopgymnasium.com/