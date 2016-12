L’alimento del giorno: il burro di mandorle

Il burro di mandorle è un’ottima fonte di proteine, super importanti per la rigenerazione e la riparazione dei tessuti. Fornire all’organismo proteine attraverso il burro di mandorle è particolarmente indicato per chi, come me, è appassionato di sport, perché è una fonte costante di energia durante gli allenamenti.

Uso il burro di mandorle nei miei frullati pre o post allenamento. Perfetto anche come spuntino con il pane integrale.

È l’alimento ideale per chi vuole dimagrire: mantiene alto il livello di zucchero nel sangue, riducendo così il rischio di diabete.

Un cucchiaio di burro di mandorle contiene una dose giornaliera di vitamina E, che protegge dal danno ossidativo.



Informazioni nutrizionali: 1 cucchiaio di burro di mandorle contiene 100 calorie, 10 grammi di grassi, 1 grammo di grassi saturi, colesterolo 0 mg, 0 milligrammi di sodio, 4 grammi di carboidrati totali, 1 grammo di fibre alimentari e 2 grammi di proteine. Vitamine: calcio, zinco, ferro e folati, magnesio.