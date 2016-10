Turiste (niente affatto) per caso

Mytheresa.com è uno dei miei negozi online preferiti. Balenciaga è uno dei miei brand di moda preferiti. Non potevo essere più felice quando ho scoperto che l’ecommerce e la griffe‘Turisti’ è un video i meno di due minuti che racconta la storia di un insolito giro turistico a Parigi, che termina nelle catacombe. mytheresa.com.

Questo progetto vede mytheresa.com collaborare ancora una volta con il regista e scrittore Danny Sangra, studi al Central Saint Martin’s di Londra e oggi artista affermato, illustratore e fotografo. Mentre il film precedente aveva un approccio più classico, questa produzione si concentra più sulle tre ragazze e la storia in sé, realizzato con scene volutamente curiose come una pseudo-passerella sulla barca che percorre la Senna o una fotocamera GoPro indossata come un accessorio moda.

Guardare e comprare. Mi è venuta subito voglia, ho già fatto una wishlit dei miei look!