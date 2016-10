Evviva la carota!

Sono una grande amante delle carote. In Russia le usiamo per preparare diversi piatti: insalate, zuppe, torte. Faccio prima a dirvi cosa NON cuciniamo con questo ingrediente.



La carota contiene antiossidanti e vitamina A: per questo fa bene alla vista. Per ottenere la vostra dose giornaliera di vitamina A, è necessario mangiare 2 carote.

Preparate un succo di sole carote, oppure miratela ad altra frutta (si sposa benissimo con la mela) o con altre verdure, perfetto il sedano.

Credo che la semplicità sia la chiave per uno stile di vita sano. Per questo quando cucino creo ricette facili ma pieni di vitamine e minerali. Gustose ovviamente!

Oggi vi propongo un piatto che mi ricorda la mia infanzia in Russia. Un’insalata a base di mela, barbabietola, carota, noci e succo di limone.

Ingredienti

- ½ mela verde

- ½ barabietola

- 1 carota

- 30 g of noci

- 1 cucchiaio di miele

- ½ limone

Come si prepara

Tagliate la barbabietola fresca, la carota e la mela verde e mescolate tutto insieme in una ciotola. Aggiungete le noci. Spremete il succo di limone e usatelo come condimento. Aggiungete 1 cucchiaio di miele. La vostra insalata è pronta.

Enjoy your carrots

Yours Glam setter,

Anastassia Khozissova