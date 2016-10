Basilico mon amour

Foglie fresche di basilico: il mio condimento preferito, specie nella cucina mediterranea. E’ anche uno dei principali ingredienti del pesto – deliziosa e famosa salsa a base di basilico, pinoli e parmigiano.

Un’erba incredibile che ha anche bene alla salute. I flavonoidi presenti nel basilico offrono una protezione a livello cellulare, proteggendoci. Ricco di magnesio e di provitamina A, simile alla vitamina A, ma con un più potente potere antiossidante, aiuta il nostro corpo a combattere i radicali liberi e aiuta la circolazione.

Ecco una semplice ricetta di Vegan hummus con il “re della cucina”.

Nella mia ricetta uso i ceci al posto dei fagioli e aggiungo alcuni ingredienti freschi per rendere il tutto più gustoso e sano.

ingredienti

1 cucchiaino di paprica

1 cucchiaino di cumino

2 manciata di ceci

Basilico

Olio d’oliva

½ tazza di acqua

½ avocado

2 cucchiaini di succo di limone

sale

Come farlo

Inizia la preparazione dell’ hummus vegan il giorno prima.

Prima di tutto, tenere i ceci a bagno per una notte. Il giorno dopo è necessario farli bollire con un po’ di sale per circa 40 minuti fino a quando non sono molto morbidi.

Prendete i ceci dall’acqua e lasciateli raffreddare per un paio d’ore.

Metteteli dentro il frullatore, aggiungete gli altri ingredienti che ho citato nella ricetta e mescolate tutto insieme. Un piccolo segreto: aggiungete un po’ d’acqua nel frullatore prima di mescolate il tutto. Io preferisco usare l’acqua che rimane dopo aver bollito di ceci – è più concentrata e aromatizzata.

informazioni nutrizionali: 100 grammi di basilico contengono solo 22 kilocalorie, 0 gr di colesterolo, 1,6 gr di fibre e 3,2 gr di proteine.

Enjoy your day,

Yours Glam setter

Anastassia Khozissova